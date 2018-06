Anzeige

Speyer.Internationale Preisträger der Violinklasse von Prof. Friedemann Eichhorn, Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar und in Speyer aufgewachsen, geben am morgigen Sonntag um 17 Uhr ein Konzert im Historischer Ratssaal.

Carla Marrero Martinez, 22 Jahre alt und gebürtig aus Spanien, konzertiert regelmäßig mit Ann Sophie Mutter. Kürzlich trat sie auch mit Christian Tetzlaff, Gidon Kremer und Steven Isserlis auf. Seit frühester Kindheit gibt sie Konzerte mit Orchestern in vielen Ländern. Im Juni steht neben dem Konzert in Speyer unter anderem das Brahms Violinkonzert auf dem Programm. Sie studiert im Konzertexamen bei Friedemann Eichhorn in Weimar.

Katarina Kutnar, 23 Jahre alt und aus Kroatien, wurde als Musikerin des Jahres ihres Heimatlandes Kroatien ausgezeichnet. Im nationalen Fernsehen trat sie mit Tschaikowskys Violinkonzert auf. Sie erhielt zahlreiche weitere Preise bei etlichen internationalen Wettbewerben. Im Juni spielt sie das Violinkonzert von Sibelius mit der Jenaer Philharmonie. Sie studiert im Master.