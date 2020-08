Virus hat hier keine Chance

Speyer.Das tut der „Ausweichspielstätte“ Heiliggeistkirche und allen Nutzern richtig gut: Veranstalter und Besucher können sich über vier Geräte zur Luftreinigung freuen, die der Stadt gestern von der seit Anfang des Jahres in Speyer ansässigen finnischen Firma Uniq Air kostenlos zur Verfügung gestellt wurden und für frischen Wind in der vom Zimmertheater genutzten Spielstätte sorgen sollen. Die eigentliche Spielstätte im Kulturhof Flachsgasse ist aufgrund der schlechten Entlüftungssituation und der Enge nicht nutzbar. Auch wenn Abstandsregeln weiterhin zu beachten sind und die Platzkapazität in der Heiliggeistkirche eingeschränkt ist, ermöglicht das unter dem Motto „We care“ (wir kümmern uns) großzügige Sponsoring die Fortführung des Spielbetriebs unter Corona-Bedingungen bis zum Ausklang der Saison im Juni.

Das finnische Unternehmen mit seinen deutschen Niederlassungen in München und Hamburg arbeitet eng mit der Speyerer Firma Schlör & Faß zusammen, die sich unter anderem auf Klimatechnik spezialisiert hat. Zielgebiet beider Firmen ist die Metropolregion und was da gestern vorgestellt wurde, scheint nicht nur in Corona-Zeiten zukunftsweisend zu sein.

Mika Wilska muss es wissen. Der Export-Stratege von Uniq Air wartete bei der Übergabe mit erstaunlichen Zahlen auf. Demnach verfügt jedes der knapp 4000 Euro teuren Geräte über eine Luftreinigungskapazität von bis zu 400 Kubikmetern. Die Luft wird über Vorfilter, Hepa-Filter und einen Aktivkohlefilter in drei Phasen gereinigt. Dadurch erfolgt nach Wilskas Einschätzung eine Luftreinigung von Partikeln, Viren, Bakterien, flüchtigen organischen Verbindungen und Schimmelpilzsporen bis zu 0,09 Mikrometern, was selbst dem Coronavirus keine Chance lasse.

In Finnland entwickelt

Die mobil einsetzbaren Filtergeräte wurden in Finnland entwickelt und sind seit rund sieben Jahren auf dem Markt. An der Entwicklung waren neben einer Technischen Hochschule das finnische Militär und das Staatliche Forschungsinstitut (VTT) beteiligt. Nutzende Zielgruppen und Objekte können Schulen, Kindertagesstätten, Banken, Hotels, Wartezimmer in Arztpraxen oder öffentliche Einrichtungen wie Bürgerbüros sein.

Zufrieden äußerte sich bei der Übergabe der städtische Fachbereichsleiter Matthias Nowack, dessen Ressort unter anderem für die Kultur zuständig ist: „Wir haben für die Dauer der Spielzeit ein Hygienekonzept genehmigungsfähig entwickelt und damit ein ernsthaftes Problem gelöst. Nun freuen wir uns, dass die Heiliggeistkirche – mit Einschränkungen – bespielt werden kann“.

Dem stimmte Norbert Schlör gerne zu. Der Geschäftsführer von Schlör & Faß unterstrich das zuvor Gesagte mit dem vertiefenden Hinweis, dass durch den mehrfachen Luftwechsel in Form von Ansaug- und Ausblasprozessen alle Aerosole, Viren und Geruchsstoffe ausgefiltert würden. Ihren Dank gegenüber der Stadt und den beiden Unternehmen stattet auch Gaby Milla vom Förderverein Zimmertheater ab. Obwohl die Spielstätte statt der üblichen 150 Sitzplätze derzeit nur über maximal 63 Sitzplätze verfüge, sei man unendlich dankbar, die Besucher momentan mit Einpersonenstücken unterhalten zu können. Weiter geht es damit bereits an diesem Samstag und Sonntag, wenn jeweils um 20 Uhr das Schauspiel „Leben bis Männer“ mit Markus Maier gezeigt wird.

