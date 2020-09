Vom Keltendorf bis zum Bildungszentrum

Speyer.Die Stadt kann auf eine reiche Historie verweisen. Da ist es schon eine Herausforderung, die Domstadt in der Reihe „Kleine Stadtgeschichte“ des Verlags Friedrich Pustet zusammenzufassen. Das gelingt dem Autor Hans Ammerich auf spannende und gut lesbare Weise auch für Leser, die in den historischen Themen „Von der Königspfalz zur Universitätsstadt“ nicht so sattelfest sind.

Dass es zugleich eine kompetente verfasste Zeitreise ist, garantiert der Autor. Ammerich war bis 2014 Leiter des Bistumsarchivs Speyer sowie Lehrbeauftragter an der Universität Koblenz-Landau und ist seitdem Honorarprofessor. Er verfasste bereits zahlreiche Publikationen zur Geschichte der Pfalz. Nun lässt er mit dem Buch erneut eine breite Öffentlichkeit an seinem profunden Wissen teilhaben. Und das macht er keinesfalls staubtrocken, sondern mit Liebe zum Detail und einer gehörigen Portion Wortwitz.

Mit der keltischen und römischen Besiedlung beginnt das Buch und zeigt gekonnt auf, wie sich aus dem Weiler am Rhein ein Mittelpunkt geistlicher und weltlicher Macht entwickelt hat. Das spiegelt sich darin wider, dass Speyer schon früh zum Bischofssitz und dann zur Königspfalz aufstieg. Dabei beschränkt sich der Blick nicht nur auf den weltbekannten Dom, der als Königsgrablege inzwischen zum Welterbe avancierte.

Konflikte zwischen den Herrschenden, die sich in verheerenden Kriegen niederschlugen, werden interessant dargestellt. Nach 1816 wurde Speyer Bezirkshauptstadt des Bayerischen Rheinkreises sowie Sitz der evangelischen und der katholischen Kirchenleitungen. Die Weltkriege hat Speyer ohne größere Zerstörungen überstanden. Heute ist es Universitätsstadt, bedeutendes Schul- und Bildungszentrum und wichtiger Wirtschaftsstandort in der Metropolregion Rhein-Neckar.

Drei Gewinner gesucht

