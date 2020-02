Vom Kupfer in den Alpen

Speyer.Eine Vortragsreihe im Archäologischen Schaufenster, Gilgenstraße 13, startet am Donnerstag, 27. Februar, um 19.30 Uhr. Professor Dr. Clemens Eibner von der Universität Heidelberg spricht zum Thema Kupfererze aus den Ostalpen – der Motor der inneralpinen bronzezeitlichen Siedlungslandschaft, heißt es in einer Pressemitteilung.

Am Ende der Jungsteinzeit wurde für Werkzeuge und Waffen erstmals ein recyclefähiges Material eingesetzt – das Kupfer und seine Legierungen. Seit rund 6000 Jahren wird tatsächlich nach Kupfererzen in den Alpen geschürft und nicht mehr nur importiertes Material verwendet.

Arbeitsteilige Gesellschaft

Das Netzwerk von Untertageabbau, Anreicherung des Kupfergehalts der Erze und das Verhütten mit dem Zielprodukt Schwarzkupfer führte natürlich zu einer arbeitsteiligen Gesellschaft, die auch versorgt werden musste. Welche Vorstellungen wir davon haben, soll in diesem Vortag ebenso erörtert werden wie die Frage, in welchem Umkreis Austausch und Handel stattfand. Natürlich werden Ausgrabungsbilder von den drei Bereichen Untertageabbau, Aufbereitung und Hüttenplätze gezeigt werden. Außerdem bietet das Archäologische Schaufenster am Samstag 7. März, 10 bis 16 Uhr einen Workshop unter dem Titel „Einführung in die Technik des Brettchenwebens“ an. Um Anmeldung per E-Mail an bettina.huenerfauth@gdke.rlp.de wird gebeten. Die Brettchenweberei ist ein Handwerk, das in Europa schon in der Urgeschichte ausgeübt wurde, das aber auch bis ins 20. Jahrhundert noch im Orient und Asien, in Afrika und auch auf Island praktiziert wurde. Diese Technik benötigt kaum mehr als gesponnene Fäden und mehrere Brettchen, die an den Ecken gelocht sind. Dennoch können vielfältige Muster und Gewebestrukturen erzeugt werden.

Dieser Kurs bietet eine erste Anleitung in dieses alte Handwerk und stellt verschiedene Muster und deren historische Vorbilder vor. Die Teilnehmer stellen ihre eigenen Brettchen her und lernen damit Borten und Bänder zu weben. Dauer maximal sechs Stunden, mit einer kleinen Mittagspause bei Selbstverpflegung. Die Kursleitung hat Maria Castka inne, die Teilnehmerzahl beträgt mindestens acht, maximal zehn Teilnehmer. Die Kursgebühr beträgt 30 Euro zuzüglich Materialkosten vor Ort zwischen 10 und 15 Euro. zg

