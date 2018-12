Vom Mythos zum Menschen

Speyer.Ein perlweißer Satinpumps erzählt von Mut und Selbstvertrauen, das Poster eines halbnackten Mädchens im Armeespind von Ausbeutung und der Tisch aus einer Nachtbar ist ein politisches Statement gegen die Rassentrennung: Die Sonderausstellung „Marilyn Monroe. Die Unbekannte“, die ab morgen im Historischen Museum der Pfalz in Speyer zu sehen ist, zeichnet mit mehr als 400 Stücken aus dem Privatnachlass der Schauspielerin, Sängerin und Stilikone ein sehr persönliches Bild jener Frau, die Idol und Mythos einer ganzen Epoche war. Die meisten Exponate hat der private Leihgeber und externe Kurator Ted Stampfer dem Museum zur Verfügung gestellt. Der gebürtige Mannheimer besitzt die weltweit größte Sammlung.

„Wir beschäftigen uns mit dem Menschen, der hinter der Marke ,Marilyn Monroe’ steckt, nicht mit den Bildern, die Norma Jeane Baker in unseren Köpfen hinterlassen hat“, erzählt der wissenschaftliche Kurator Lars Börner. Blondes Dummchen, Pin-up-Girl oder tablettenabhängiger Weltstar – über „die Monroe“ sei viel geschrieben, spekuliert und über Jahrzehnte hinzu erfunden worden. Dass ihr persönlicher Besitz nach ihrem Tod 1962 wegen eines Erbschaftsstreits verpackt und eingelagert wurde, ist für Börner ein Glücksfall: „So war alles wie in einer Zeitkapsel geschützt und liefert uns heute einen authentischen Blick auf die unbekannte Seite ihres Lebens.“

Vom Kino geprägt

Deshalb folge die Schau chronologisch ihrem Leben. Sie zeige wichtige Ereignisse und Einflüsse, die aus dem schüchternen Mädchen, das bei seiner psychisch kranken Mutter und in 16 verschiedenen Pflegefamilien lebte, die glamouröse „Monroe“ gemacht haben.

So wird das breitschultrige Jackett, das Clark Gable in „Misfits“ getragen hat, zum Symbol für den Vater, den Norma Jeane Baker niemals hatte. „Ihre Mutter und deren beste Freundin – beide Cutterinnen in der Traumfabrik Hollywood – nehmen das junge Mädchen mit ins Kino und schwärmen für den populärsten Hollywoodstar der 30er Jahre, die platinblonde Schauspielerin Jean Harlow. Die Frauen sagen ihr immer wieder: ,Du kannst so aussehen wie sie’. Das hat sie sehr geprägt“, betont Börner. Um dem Waisenhaus zu entgehen, heiratet sie mit 16 und arbeitet in einer Munitionsfabrik. Dort wird sie von einem Armee-Fotografen als Modell entdeckt und zum Kalender-Star. „Bis Mitte der 50er Jahre ist sie das beliebteste Pin-up-Girl der US-Soldaten – aber von den Einnahmen hat sie nie etwas gesehen“, sagt der Kurator und zeigt ein aufreizendes Foto in einem Blechspind.

„Sie will Schauspielerin werden und arbeitet hart an sich“, lenkt Börner den Blick auf Vitrinen mit kleinen Tiegeln, falschen Wimpern und Lockenwicklern an denen noch platinblonde Haare zu sehen sind. Alles zeige ihren Hang zur Perfektion und erzählt davon, dass es zweieinhalb Stunden gedauert haben soll, bis der Star hergerichtet war. Ein Foto der ungeschminkten Monroe und die weißen Hanteln, mit denen sie sich – völlig untypisch für die Zeit – in Form gehalten hat, finden sich ebenfalls im „Metamorphose“-Raum.

Zwischen roten Samtvorhängen, leuchtenden Filmplakaten und den Scripts ihrer 31 Filme steckt Monroes fantastische Filmkarriere. „Den elfenbeinfarbenen Satin-Morgenmantel aus „Blondinen bevorzugt“ hat sie so geliebt, dass sie ihn privat trug“, verrät der Kurator.

Abseits professioneller Auftritte machte die Schauspielerin ihre eigene Politik: Weil sie wollte, dass die schwarze Sängerin Ella Fitzgerald im „Mocambo“ – einer Nachtbar für Weiße – auftreten darf, handelte sie mit dem Inhaber aus, dass sie einen Tisch reserviert und er mit ihr als Stargast werben darf – wenn er dafür Ella singen lässt.

Virtuelles Tagebuch

Ein aufgeschlagenes Telefonbuch mit Frank Sinatras Nummer oder die Geschichte einer gescheiterten Ehe, die hinter der berühmten Szene auf dem U-Bahn-Gitter mit hochwehendem Kleid steckt, entwerfen ein anderes Bild „der Monroe“. In ihrem letzten Tagebuch blättern sich Besucher durch den Alltag der unsterblichen Ikone, lesen handschriftliche Notizen und erfahren per Touchscreen, wer hinter den Namen steckt. Die Schau endet mit dem virtuellen Rundgang durch ihre erste eigene Villa und dem Testament des Stars, der an jenem Tag begraben wurde, als er zum dritten Mal heiraten wollte. Das alles macht den Mythos zum beinahe vertrauten Menschen.

