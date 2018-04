Anzeige

Speyer.In seine achte Auflage geht der diesjährige und im Kulturleben der Stadt längst etablierte Orgelspaziergang. Er beginnt am Sonntag, 6. Mai um 14 Uhr im Dom, wo der zweite Domorganist Christoph Keggenhoff mit Werken von Boslet, Ravel, Yon und Takle zur Eröffnung des Spaziergangs einlädt.

Gleich im Anschluss geht es um 14.45 Uhr in der benachbarten Dreifaltigkeitskirche weiter, die in den zurückliegenden Jahren wegen Renovierungsarbeiten für den Orgelspaziergang nicht genutzt werden konnte. Kirchenmusikdirektor Robert Sattelberger freut sich daher umso mehr, den Spaziergängern in der renovierten Dreifaltigkeitskirche Werke von Bach und Boëllmann präsentieren zu dürfen.

Um 16 Uhr geht es in der St.-Josephs-Kirche als dritter Station des Spaziergangs weiter. Der Speyerer Konzertpianist und Organist Stephan Rahn wird mit Werken von Buxtehude, Mendelssohn, de Grigny und Messiaen die Wilbrand-Orgel farbenreich ausloten. Domorganist Markus Eichenlaub beschließt den Spaziergang der Innenstadtkirchen um 16.45 Uhr an der klanggewaltigen Kleuker-Orgel der Gedächtniskirche mit Kompositionen von Böhm, Boëly und Schmidt.