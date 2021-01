Von Fräulein Baumann bis Opa Härtschd sind alle dabei

Speyer.Trotz Corona wird es Fasnacht geben – allerdings nur im Fernsehen. Die Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalsvereine macht in einer Pressemitteilung auf einen Sendetermin am Sonntag, 14. Februar, von 20.15 bis 22.45 Uhr im SWR Fernsehen aufmerksam.

In der Pandemie müssen die Freunde der badisch-pfälzischen Fasnacht nicht ganz auf die närrische Zeit verzichten. Auch wenn derzeit wegen des strengen Lockdowns das öffentliche und damit auch das gesellige Leben ruht, wird die Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalsvereine, der zweitgrößte Landesverband innerhalb des Bundes Deutscher Karneval (BDK) in dieser schwierigen Zeit ihre besten Büttenredner, Tanzmariechen, Tanzpaare, Musiker und Sänger präsentieren. Diesmal ohne die treuen Besucher aus nah und fern.

Der Südwestrundfunk (SWR) will gemeinsam mit dem Präsidium der Vereinigung den Geist der Fasnacht in die Wohnzimmer bringen. Gemeinsam mit Ursula Schwedler, der Sendeleiterin des SWR hat Vizepräsident Gerald Bleimaier unter Einhaltung der geltenden Hygienebestimmungen ein zweieinhalbstündiges Programm zusammengestellt.

Apotheker Dr. Markus Weber alias Fräulein Baumann hat einen Pianisten mitgebracht und singt ein Couplet – mit ihren jetzt 116 Jahren wird sie halt ein bisschen nostalgisch. Der holländische Zauberer Peter Karl alias Ted Louis – wie immer mit orangefarbenem, wildem Haar und Anzug – erklärt blitzschnelle Tricks, die keiner versteht. Oliver Betzer alias Opa Härtschd weiß besser wie die Politik mit Corona umgehen sollte und Marion Striebich alias Klara Kohlbecker findet eine neue Identität: Das Mauerblümchen wird zum Macho.

Wasentrio und Stimmalarm

Moderiert wird die Sendung von Andreas Knecht, bekannt als Bauchredner mit seinem frechen Vogel Gregor. Und zur Freude aller Mitwirkenden, die mit Abstand und Mundschutz im Publikum sitzen, hat er als Co-Moderator Zauberer Ted Louis an seiner Seite. Die Welt steht Kopf – genau wie es sein soll an der Fasnacht. Das Wasentrio Plus heizt mit frechen Liedern ein, Murzarella trällert Chansons als Bauchsängerin und die kessen Damen von Stimmalarm verarbeiten Corona-Maßnahmen in Hits und Popsongs.

Die Fasnacht aus Baden und Pfalz ist seit Jahren das Fernsehfasnachtsereignis der Kurpfalz. Das SWR überträgt die Sitzung am Sonntag, 14. Februar, von 20.15 bis 22.45 Uhr. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 16.01.2021