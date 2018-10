Von Hufnagel bis Zeuner werden Erinnerungen wach

Speyer.Mit einer Plakat- und Katalogausstellung würdigt nun auch die Pfälzische Landesbibliothek im Landesbibliothekszentrum den Kunstverein Speyer, der in diesem Jahr auf 50 Jahre Vereinsgeschichte zurückblicken kann (SZ berichtete). Die Präsentation schließt nahtlos an mehrere Veranstaltungen an, mit denen der 1968 gegründete und heute knapp 700 Mitglieder zählende Verein sein Jubiläum feierte. Den Abschluss bildet am Samstag, 3. November, um 19 Uhr, ein Konzert der bekannten Jazz-Musikerin Jutta Glaser im Kulturhof Flachsgasse. Karten zu 15 Euro sind ab sofort im Vorverkauf beim Kunstverein und im Speirer Buchladen erhältlich.

Die Plakat- und Katalogschau ist jetzt im Foyer der Pfälzischen Landesbibliothek zu sehen. Sie findet in der Reihe „Buchkunst – Kunst in Bibliotheken“ statt und dauert bis 29. Dezember. Vorgestellt werden zehn Ausstellungsplakate aus dem Zeitraum 2003 bis 2018. Dazu zählen die Ausstellungen „Visionen“ mit Werken von Martin Blume (2003), „Die Farbe Rot“ mit Arbeiten von Emil Wachter (2005) und die Jubiläumsausstellung „Congratulations“, an der sich in diesem Jahr acht internationale Meisterschüler beteiligten.

Begleitend werden in fünf Vitrinen ausgewählte Kataloge und weitere Publikationen aus fünf Jahrzehnten Ausstellungsarbeit gezeigt.

Jede Vitrine deckt einen Zeitraum von zehn Jahren ab. Dass der Kunstverein eine gute Plattform für Darstellungsformen aller Art mit dem Schwerpunkt auf zeitgenössische Kunst ist, lässt sich an den Exponaten unschwer nachvollziehen. Bereits in der Vitrine von 1968 bis 1977 tauchen bekannte Namen wie Georg Günther Zeuner und Werner Brand auf. Namentlich aufgeführt sind zudem Speyerer Künstler, die sich an einer Jahresausstellung 1972 in der Stadthalle beteiligten.

Akzente in der Szene gesetzt

In den vier Jahrzehnten danach werden ebenfalls Erinnerungen an Künstler geweckt, die wie Josef Doerr, Friedrich Jossé, Karl Hufnagel, Herbert Dellwing, Thomas Duttenhoefer oder Gernot Rumpf künstlerische Akzente in Speyer setzten.

Zu sehen sind ferner Kataloge und Schriften zu den Jubiläen „40 Jahre Kunstverein Speyer“ und „65 Jahre Pfälzische Sezession“. Der Eintritt ist übrigens frei. mey

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 18.10.2018