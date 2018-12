Von Klassik bis Jazz – Bogen ist weit gespannt

Speyer.Nach der erfolgreichen Neukonzeption im vergangenen Jahr spannen die „Speyerer Rathauskonzerte“ auch im neuen Jahr wieder einen Bogen zwischen der klassischen Musik und anderen Stilrichtungen. Neben klassischen Werken von Beethoven und Mendelssohn stehen Jazz-Standards, französische Kunstlieder und Chansons sowie Eigenkompositionen im Mittelpunkt der einzelnen Konzerte.

Dabei ist es gelungen sowohl namhafte und preisgekrönte Solisten und Ensembles nach Speyer zu locken als auch Dozenten und Ehemaligen der Musikschule der Stadt eine Plattform zu bieten. Damit knüpft das Programm nahtlos an die vergangene Saison an und verspricht erneut herausragende Konzerterlebnisse auf hohem musikalischem Niveau.

Beim Auftaktkonzert am Freitag, 18. Januar, stehen „Fauré, Debussy, Piaf und Co. – Mélodies und Chansons françaises mal anders“ auf dem Programm. Mit einem bunt schillernden Éventail aus französischen Kunstliedern und Chansons nähern sich die Sängerin Almut-Maie Fingerle und der Akkordeonspieler Laurent Leroi auf eine neue Weise diesen beiden Genres an. Kunstlieder von Fauré, Debussy und anderen Künstlern erhalten ein neues Gewand und auch Chansons der Piaf, von Trenet und anderen Sängern werden von den beiden Musikern neu interpretiert.

Ein unprätentiöses Trio bestreitet mit „Lammel | Lauer | Bornstein“ das zweite Konzert am Freitag, 1. Februar. Mehr zu Nuancen als zu einer auftrumpfenden Haltung tendieren Andreas Lammel, Florian Lauer und René Bornstein auf ihrem Album „Look at Me“. Der Stil des Trios changiert zwischen Vertrautem und Überraschungen, kreist um Präzision und Assoziation, basiert auf Aufmerksamkeit und Konzentration. Die facettenreiche Musik von „Lammel | Lauer | Bornstein“ schlägt eine Brücke zwischen Jazz und Klassik mit kleinen abzweigenden Stegen Richtung Pop.

Vater und Sohn als Duo

Das Konzert am Freitag, 15. Februar, könnte unter dem Motto „Wenn der Vater mit dem Sohne . . .“ stehen, schreiben doch Ludwig und Benyamin Nuss als Vater und Sohn an ihrer Erfolgsgeschichte. Ludwig Nuss, Leadposaunist der WDR-Big Band, und Benyamin Nuss, Konzertpianist auf Weltniveau vereinen auf ihrem Duo-Debüt „Songs & Ballads“ gleichermaßen geliebte Jazz-Standards sowie Eigenkompositionen aus beider Feder. Im Mittelpunkt des Abschlusskonzertes mit dem Ensemble Audace am Freitag, 8. März, stehen klassisch zeitlose Werke von Beethoven und Mendelssohn.

Dem 2017 aus Mitgliedern des Nationaltheaters Mannheim, der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und des HR-Sinfonieorchesters gegründeten Ensembles gehört unter anderem der Violinist Felix Wulfert an, der einst an der Musikschule der Stadt Speyer den Grundstein für seinen musikalischen Werdegang legte. zg

