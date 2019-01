Von Missbrauchsopfern für die Zukunft lernen

Speyer.Die Entwicklung eines umfassenden Schutzkonzeptes für Kinder, Jugendliche und erwachsene Schutzbefohlene hat sich die Arbeitsgruppe „Missbrauch und Prävention“ als Ziel gesetzt. Sie war am vergangenen Samstag im Priesterseminar zu ihrem ersten Arbeitstreffen zusammengekommen.

Als Grundlage für das Schutzkonzept soll der Missbrauch im Bistum Speyer sozialwissenschaftlich analysiert werden, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Mit diesem Ansatz einer proaktiven Aufarbeitung wolle man die Erkenntnisse weiterführen, die aus der im September veröffentlichten Missbrauchsstudie und der juristischen Untersuchung der einzelnen Verdachtsfälle gewonnen wurden. Die Untersuchung soll dazu führen, aus den Lebens- und Leidensgeschichten der Betroffenen Schlüsse für die Prävention zu ziehen. Zugleich soll ein vertieftes Verständnis dafür gewonnen werden, wie es zum Missbrauch in der katholischen Kirche kommen konnte und welche Einstellungen, Überzeugungen und Verhaltensweisen ihn begünstigt haben. Das Bistum plant, die sozialwissenschaftliche Aufarbeitung mit Unterstützung durch Fachleute von außen voranzutreiben.

Maßnahmen auch auswerten

In einer Bestandsaufnahme der Maßnahmen zur Prävention von sexuellem Missbrauch wurde das Erfordernis deutlich, die Präventionsarbeit auf Dauer auszubauen. Ergänzend zu den Basisschulungen, an denen alle Mitarbeiter aus der Seelsorge, den Schulen und der Jugendarbeit teilgenommen haben, werden jetzt Vertiefungsschulungen angeboten, schreibt das Bistum in der Mitteilung weiter. Geplant ist außerdem die Einrichtung eines runden Tisches, an dem sich die Präventionsbeauftragten der einzelnen Arbeitsbereiche austauschen und das Schutzkonzept des Bistums und seiner Einrichtungen weiterentwicklen sollen. Auch die Auswertung der Maßnahmen im Blick auf ihre Wirksamkeit sowie die Entwicklung eines Interventionskonzeptes gehören zu den Zielen der Arbeitsgruppe „Missbrauch und Prävention“.

Das erste Arbeitstreffen war zudem von Überlegungen zu geeigneten Arbeitsstrukturen und Kommunikationswegen bestimmt. Wichtigstes Anliegen hierbei ist die Einbeziehung von Betroffenen, zum Beispiel in Form eines Betroffenenbeirats. Um die bereits angestoßenen Prozesse zu koordinieren, soll eine Steuerungsgruppe ins Leben gerufen werden, mit zusätzlicher Beteiligung von Vertretern aus der Jugendseelsorge und der Caritasarbeit. „Auf diese Weise wollen wir eine Kultur der Achtsamkeit fördern. Wir wollen als Kirche Schutzraum für Kinder und Jugendliche sein“, betonte Generalvikar Andreas Sturm, der die Arbeitsgruppe leitet.

Mit Professorin Mechthild Wolff von der Hochschule Landshut und Professor Andreas Rödder von der Johannes Gutenberg Universität Mainz nahmen auch zwei Wissenschaftler mit Blick von außen an den Beratungen teil. Für den Katholikenrat im Bistum wirkt die Vorsitzende Luisa Fischer in der Gruppe mit. Weitere Mitglieder sind die Kinderschutzexpertin Claudia Kausch, die Missbrauchsbeauftragten Ansgar Schreiner und Dorothea Küppers-Lehmann sowie die Präventionsbeauftragten Thomas Mann und Christine Lormes.

Vonseiten des Bischöflichen Ordinariats nehmen Marcus Wüstefeld, Bianca Beiersdörfer-Pohl und Markus Herr an den Beratungen der Arbeitsgruppe teil. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 29.01.2019