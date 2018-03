Von Missverständnissen im Sehnsuchtsland

Anzeige

Damals begann die „sehr ungewöhnliche, auch schwierige Liebesbeziehung mit Ups and Downs“, die bis zum Tod ihres Partners 2010 hielt – „trotz der Entfernung, und manchmal denke ich eher: wegen der Entfernung“, verrät sie schmunzelnd. Seit 1985 regelmäßig in Kitries zu Gast, sei sie sehr herzlich in die Dorfgemeinschaft aufgenommen worden.

Die Liebe schlägt auch bei Elli, Protagonistin der umfangreichsten Erzählung, „wie ein Kugelblitz ein“. Die Schilderung der sprachlichen Hürden, die Elli überwinden muss, um mit ihrem Alékos in Kontakt zu kommen, sind für Lilo Wessel Aufhänger für einen amüsanten Exkurs über Kuriositäten griechischer Sprache und Gestik, wo ein Seitwärtsbewegen des Kopfes „Ja“ und dessen Heben „Nein“ heißt. Ganz zu schweigen vom „Ne“, das Zustimmung signalisiert, was Wessels Putzfrau zur Verzweiflung treibt, als sie dem griechischen Freund Kaffee anbieten will.

„Metá“ höre man in Griechenland laufend – „weil man hofft, dass sich die Dinge von selbst erledigen oder dass sie zumindest an Dringlichkeit oder Brisanz verlieren“, erklärt die Expertin – eine andere Herangehensweise an Arbeit, die nicht mit Faulheit zu verwechseln sei.

Für Wessel ist der Ausdruck auch Metapher für die Genügsamkeit der Menschen, die sie nicht zuletzt der kargen Unzugänglichkeit der Mani zuschreibt. Kein Eroberer – Spartaner, Römer, Türken – habe es je geschafft, die Manioten zu unterjochen – „nicht mal ich meinen Freund, obwohl ich eigentlich ein ganz gutes Händchen dafür hab’“.

So erläutert die 69-Jährige die sehr spezifische Kultur der Mani, die geprägt sei von komplexen sozialen Systemen, Folklore und tief verwurzelten Traditionen, als Hintergrund ihrer Geschichten, in denen es um Beziehungen geht. Die reißt sie lesend an, ohne zu viel zu verraten. Schließlich soll der Genuss des Selbstlesens erhalten bleiben – nebst dem des Selbst-auf-die-Mani-Reisens . . . Die Hälfte der Einnahmen aus dem Verkauf der rund 150 Eintrittskarten hat Lilo Wessel dem Arbeitskreis Asyl gespendet.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.02.2018