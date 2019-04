Von Symbolkraft tief beeindruckt

Speyer.Die Pfälzische Landesbibliothek im Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz ist um ein interessantes Exponat reicher geworden. Der Speyerer Bildhauer Wolf Spitzer hat eine Dauerleihgabe mit hohem symbolischem Wert übergeben.

Wie die Speyerer Standortleiterin Ute Bahrs zeigte sich Dr. Annette Gerlach, Leiterin des Bibliothekszentrums in Koblenz, in dem mehrere landesweite Bibliotheken zusammengeschlossen sind, von der Symbolkraft der Bronzeplastik tief beeindruckt. Schon der Name „Sediment“ lässt erahnen, wie tief der 1940 in Speyer geborene Künstler bereits vor der Fertigung gedanklich in die Materie eintauchte. Steht die 1977 geschaffene Plastik doch für ein Thema, das den umtriebigen Kunstschaffenden seit Jahrzehnten beschäftigt.

Skulptural anmutendes Lineament

Mit Blick auf die für immer verlorenen Wissensschätze der untergegangenen antiken Bibliothek von Alexandria betonte Spitzer die herausragende Bedeutung von Orten, die das geistige und kulturelle Erbe der Menschheit bewahren. „In unserer von Zeichen und Daten bestimmten Welt ist dieses skulptural anmutende Lineament mit seiner linienhaften Struktur Form gewordener Ausdruck von Ordnungswille und Beständigkeit, aber ebenso von deren Gefährdung“, erklärte er.

Den besonderen Stellenwert von Institutionen wie dem Landesbibliothekszentrum unterstrich auch Dr. Annette Gerlach. Zur Aufgabenstellung derartiger Dienstleistungseinrichtungen gehöre das Sammeln, Ordnen und Bewahren genauso wie die Vermittlung von Wissen, bekräftige die Leiterin. Geschichte sei ohne die Quellen der Vergangenheit nicht nachvollziehbar. Die Bibliothek als Ort der kulturellen Bewahrung und die an zentraler Stelle im Leseraum platzierte Plastik, mit der Spitzer die gesammelten Werke symbolhaft greifbar mache, passten perfekt zusammen, bekräftige Gerlach.

Wolf Spitzer ist ein Künstler, dessen Wirken stark von seinem Intellekt geprägt wird. So entstehen Kunstwerke, deren Form immer im Zusammenhang mit einem vom Bildhauer nachvollziehbaren Inhalt stehen muss. Dies war bei der nun in der Landesbibliothek auf einem weißen Sockel ruhende Bronzeplastik „Sediment“ nicht anders.

Ausgangspunkt für das Kunstwerk war eine Auftragsarbeit des Kultusministeriums von Rheinland-Pfalz, für das Spitzer 1974 zwei jeweils drei Meter hohe Skulpturen aus Holz und Sperrholz fertigte. Deren Titel „Regalwände“ lässt erahnen, dass sie beim Bildhauer eine Art Initialzündung auslösten, die sich ausdrucksstark im kleineren Bruder „Sediment“ manifestiert. Wie wichtig Orte sind, die geistige Erkenntnisse bewahren, lässt sich an einem Triptychon nachvollziehen, in dem Spitzer bereits 1973 die Zerstörung von Bibliotheken und den Verlust von Schriftgut in einer Arbeit thematisierte.

Das aus Holz und Pappe bestehende Modell einer begehbaren Bibliothek zündete er an, fotografierte die Aschereste und fügte dem Foto zwei schwärzlich eingefärbte historische Schriften hinzu. Die an die Brandüberreste der Bibliothek von Herculaneum erinnernde Fotoarbeit wurde seinerzeit von der Kunstsammlung der Bundesrepublik angekauft und dem Mittelrheinischen Museum in Mainz übergeben.

Seiner Kunst weiter verbunden

Der seit 1971 als freischaffender Bildhauer tätige Spitzer hat sein Lebenswerk in acht Buchbänden zusammengefasst (wir berichteten). Sein Atelier in der Kutschergasse hat er inzwischen aufgelöst. Im Gespräch mit unserer Zeitung stellte er jedoch klar, dass er der Hektik des beruflichen Alltags künftig zwar entfliehen wolle, seiner Kunst aber verbunden bleibe. Aufgaben werde er bündeln, sie im hauseigenen Atelier punktueller abarbeiten und Projekte im In- und Ausland vollenden.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 13.04.2019