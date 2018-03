Anzeige

Speyer.Das Akkordeonorchester E. Martin Speyer veranstaltet am Samstag, 17. März, um 19.30 Uhr ein Konzert im Historischen Ratsaal der Stadt. Unter der Leitung von Ehrentraud Martin-Feustel präsentiert das Orchester ein bunt gemischtes Programm: Neben dem klassischen Werk Concerto grosso Nr. 3 von Antonio Vivaldi dürfen die Zuhörer gespannt sein auf die Peer-Gynt-Suite von Edvard Grieg sowie den dritten Satz aus der Karelia-Suite von Jean Sibelius.

Auch südamerikanische Musik von Astor Piazzolla spielt das Orchester neben weiteren Stücken wie „Fluch der Karibik“ (Klaus Badelt), „Bohemian Rhapsody“ und „The Lord of the Dance“. Die Keniade von Fritz Dobler wurde für Akkordeonorchester geschrieben und wird in Auszügen dargeboten. zg