Von Wagner zu Haydn

Los geht’s am Donnerstag, 28. Juni, um 19.30 Uhr in der Gedächtniskirche mit den „Vier Jahreszeiten“ – einem Potpourri an Naturschilderungen und philosophischen Anklängen. Dabei gestalten das Orchester sowie Natalie Karl (Sopran) und Markus Schäfer (Tenor) die Szenen illustrativ und tonmalerisch aus.

„Froschkönig“ für die ganze Familie

Weiter geht’s am Freitag, 29. Juni, und Sonntag, 1. Juli, jeweils um 15 Uhr, im Kinder- und Jugendtheater mit der Familienaufführung vom „Froschkönig“. In diesem Konzerttheater für Menschen ab 3 Jahren, frei nach einem Märchen der Gebrüder Grimm. Joseph Haydn, der fast 30 Jahre als Hofmusiker auf dem prächtigen Landsitz der wohlhabenden ungarischen Familie Esterházy lebte, leitete deren Orchester und Oper. Zur selben Zeit sammelten die fleißigen Gebrüder Grimm Geschichten für ihr Buch „Grimms Hausmärchen“. Und eine der bekanntesten Geschichten war und ist der „Froschkönig“. Die soll im Theater gespielt werden – aber die Schauspieler sind leider noch nicht da. Das passt auch Frau Fröschl und ihrem Mann nicht, die extra gekommen sind, weil sie das Märchen vom Frosch und der schönen Prinzessin mit der goldenen Kugel so sehr lieben. Sie spielen es selbst.

Bei „Serenade I“ spielen am Freitag, 29. Juni, ab 19.30 Uhr Mitglieder der Staatsphilharmonie Werke von Joseph Haydn, Michael Haydn, Richard Wagner und Gustav Helsted – und zwar auf der Open Air Bühne im idyllischen Rathausinnenhof. Und am Samstag, 30. Juni, 15 Uhr, folgt eine musikalische Lesung mit dem Titel „Richard Wagner und Mathilde Wesendonck – eine heimliche Liebe in fünf Liedern im historischen Ratssaal mit Sopranistin Dorothee Böhnisch und Matthias Folz und Ellen Wilhelm als Sprecher sowie Streichern der Staatsphilharmonie.

Der Samstagabend, 30. Juni, gehört ab 19.30 Uhr den Philharmonikern, die Werke von Richard Wagner, Franz Liszt und Giacomo Meyerbeer auf die die Open-Air-Bühne zaubern. Sie zeigen, wie vielseitig die Großmeister komponiert haben! Und am Sonntag, 1. Juli, steigt um 18 Uhr das Schlusskonzert in der Gedächtniskirche. Karl-Heinz Steffens dirigiert dabei Stücke aus Wagners „Lohengrin“ – etwa „Wenn ich im Kampfe für Dich siege“ oder „Nie sollst Du mich befragen“ – zudem wird die „Parsifal-Suite“ gespielt. zg

