Von Wasser fasziniert

Speyer.Zum Jahresausklang präsentiert der Künstlerbund Speyer unter dem Titel „Hundstage“ Werke der Malerin Tanja Vetter. Die Ausstellung wird am heutigen Freitag, 15. November, um 19 Uhr im Künstlerhaus in der Großen Sämergasse 1a eröffnet. Künstlerbund-Vorsitzender Reinhard Ader stellt die Künstlerin und ihre Werke vor. Im Anschluss an die Vernissage ist die Verkaufsausstellung nur noch an den Samstagen und Sonntagen, 16., 17. sowie 23., 24. November, jeweils von 14 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung zu sehen.

Der Titel der Kunstschau orientiert sich an den umgangssprachlich so bezeichneten heißen Sommertagen in Europa zwischen dem 23. Juli und 23. August. Namensgeber ist das Sternenbild „Großer Hund“. Nach Wikipedia vergehen von seinem Aufgang bis zur kompletten Sichtbarkeit 30 bis 31 Tage, weshalb man auch von den Tagen vom Großen Hund, also den Hundstagen spricht.

Die Weite des Ozeans

Die 1973 in Pforzheim geborene, in Mannheim lebende und in ihrem Atelier in Ludwigshafen arbeitende Künstlerin hat das Thema aufgegriffen und in wunderbaren Strandlandschaften malerisch festgehalten. Es handelt sich um sehr schöne Bilder fernab jeglicher Banalität. Hervorragend umgesetzt, spiegeln sie den Respekt der Malerin vor einer übermächtigen Natur, vor allem jedoch ihre Faszination gegenüber dem Element Wasser wider. Überwältigt von der Weite und Großartigkeit des Ozeans, empfindet sie im Vergleich dazu den Menschen fast schon unbedeutend klein, was in all ihren Bildern auch deutlich zum Ausdruck kommt.

Ob als Einzelperson im Meer badend oder im Gewimmel am Strand als Individuum nicht mehr wahrnehmbar – in der oftmals nur vom Horizont begrenzten Weite des Ozeans kommt dem Mensch als schmückendes Beiwerk lediglich eine untergeordnete Rolle zu.

Die Vielfalt der expressiven Darstellungen in Acryl auf Leinwand ist beeindruckend. Bei den verschiedenen Küstenabschnitten handelt es sich nie um konkrete Abbilder von Gesehenem oder Erlebtem. Vetter malt intuitiv, konstruiert ihre eigene Realität und spielt dabei gerne mit den gestalterischen Möglichkeiten des Lichtes. So sind überwiegend farblich fein akzentuierte, lebendige und dennoch Ruhe ausstrahlende Szenarien entstanden. Nur in einer, ins Abstrakte übergehenden Arbeit deutet sie mit brechender Brandung an, welche unbändige Kraft der Ozean entfalten kann.

Tanja Vetter ist jedoch nicht auf eine maritime Bildsprache oder spezifische Themen wie die Hundstage festgelegt. In den Anfangsjahren der Abstraktion zugeneigt, wird ihr Oeuvre derzeit von einer lebhaften, abstrakt-figurativen Malerei bestimmt. Ein weiterer Richtungswechsel der neuen Herausforderungen nicht abgeneigten Künstlerin zeichnet sich in der aktuellen Ausstellung bereits ab.

Auf dem Bild „End of Summer“ sind Menschen nur als schwarze Schattenrisse erkennbar, die als deutlicher Hinweis auf eine neue Serie mit dem beziehungsreichen Arbeitstitel „End of Time“ interpretiert werden können.

Internationale Ausstellungen

Die Malerin erwarb ihr Diplom an der Freien Kunstakademie Rhein-Neckar. Seit 2002 stellt sie national und international aus. 2019 wurden ihre Arbeiten von der Online-Galerie „Singulart“ auf der „Affordable Art Fair Hong Kong“ und der „Singulart Paris“ vorgestellt. Ebenfalls in 2019 waren Werke von ihr in der Jack Rabbit Gallery in Houston (USA) zu sehen. Nicht unerwähnt blieb beim Pressegespräch, dass es in den USA zahlreiche Sammler ihrer Arbeiten gibt.

