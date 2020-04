Von weit oben blicken sie herab

Speyer.Bevor wir heute die dritte Runde in unserem Bilderrätsel einläuten, lösen wir die zweite auf. Die meisten der rund 70 Einsendungen enthielten die richtige Antwort: Die gesuchte Madonna steht am Domplatz 4 in der Nische des Gebäudes, in dem die Verwaltung des Historischen Museums untergebracht ist. An der Nordostecke des Obergeschosses steht eine schöne Hausfigur Maria mit dem Kinde. Die Steinfigur entstand etwa um das Jahr 1710. An der Stelle, wo 1714 das Gebäude erstellt wurde, stand dort der sogenannte „Hof zum großen Senfgarten“.

Das diesmal gesuchte göttliche Sandstein-Pärchen blickt vom Giebel eines altbekannten Hauses auf einen der attraktivsten Speyerer Plätze herab und hat in einiger Entfernung auch den Kaiserdom im Blick.

Unter allen richtigen Einsendern verlosen wir am Schluss unserer Rätselserie zehn Abendessen in einer historischen Speyerer Weinstube mit einem unserer Redaktionsmitarbeiter für jeweils zwei Personen. ws

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 21.04.2020