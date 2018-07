Vor 25 Jahren ist U-Boot im Museum aufgetaucht

Anzeige

22 Crewmitglieder, elf Schlafplätze

Glücklicherweise wurde U 9 dem Museum fast im Originalzustand überlassen, so dass Steuergeräte und Bedienhebel noch vorhanden waren. Das U-Boot war für 22 Mann ausgelegt. Mit nur elf Schlafplätzen wurde die Besatzung in zwei Teams eingeteilt. Schlafzeiten und die Verpflegung wurden daher genau koordiniert. Der Smut (Koch) hatte wohl einen der härtesten Jobs, denn er musste pro Tag für beide Gruppen das Essen zubereiten, was bei dem engen Raum – die Küche ist nur ein Quadratmeter groß – sicher eine Herausforderung war.

Seit 25 Jahren steht U9 nun schon im Technik Museum und ist eines der beliebtesten Ausstellungsstücke bei den Besuchern. Über die Zeit entwickelten sich sogar verschiedene Traditionen rund um das Ausstellungsstück. Der Deutsche Amateur-Radio-Club (DARC) nimmt seit Jahren am internationalen Museumsschifftag teil. Ausrichtungsort für die Aktion ist das Innere des U-Boots. Die Mitglieder des Vereins bauen dort für zwei Tage ihre komplette Funkausrüstung auf, um damit um die ganze Welt zu funken.

Der Besuch von ehemaligen U-Bootfahrern steht auch regelmäßig an, allen voran Jürgen Weber, der einen besonderen Bezug zu U 9 hat. Als Wachoffizier und späterer Kommandant war Weber von 1980 bis 1992 auf mehreren Booten im Einsatz, darunter auch auf U 9. Mehrmals im Jahr besucht er „sein Boot“ – und das nicht alleine.

Mit Mitgliedern des Verbands Deutscher Ubootfahrer unterstützt Weber das Museum bei Restaurierungsarbeiten und Museumsveranstaltungen. Von Sonntag bis Dienstag, 29. bis 31. Juli, ist die Crew wieder vor Ort und verpasst dem U-Boot einen neuen Außenanstrich. csi

Info: Weitere Informationen gibt es unter www.technik-museum.de

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 09.07.2018