Speyer.Betroffene und Interessierte treffen sich am Mittwoch, 7. März, 18 Uhr, in der Cafeteria des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses, um eine Selbsthilfegruppe Vorhofflimmern zu gründen. Die Gruppe soll Gelegenheit bieten, sich auszutauschen und Erfahrungen über den Umgang mit der Krankheit zu sammeln, heißt es in einer Pressemitteilung des Krankenhauses.

Darüber hinaus informieren bei den Treffen regelmäßig Experten über wissenschaftliche und medizinische Erkenntnisse. Den Anfang macht Dr. Harald Schwacke, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Kardiologie am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus, der über das Thema Vorhofflimmern informiert. Initiator Dieter Kleiner, der Speyerer Beauftragte der Deutschen Herzstiftung, Peter Ellspermann, und Belgin Özdemir von der Stiftung Institut für Herzinfarktforschung in Ludwigshafen begrüßen die Gäste. zg