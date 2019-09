Vorlesezeit startet wieder

speyer.„Von O bis O“ – die Vorlesezeit der Stadtbibliothek ist aus der Sommerpause zurück: Ab Oktober und bis Ostern wird in der Stadtbibliothek immer am ersten Samstag im Monat vorgelesen. Von 11 bis circa 11.30 Uhr liest ein Lesepate des Fördervereins „Freunde der Stadtbibliothek“ eine spannende Geschichte für Kinder ab vier Jahren. Im Anschluss haben die Kinder Zeit zu malen. Der Eintritt ist frei und es ist keine Anmeldung nötig. Die nächste Vorlesestunde findet am Samstag, 5. Oktober, statt. Weitere Termine sind 7. Dezember, 4. Januar, 1. Februar, 7. März und 4. April. Im November findet keine Vorlesestunde statt, da die Stadtbibliothek am 2. November geschlossen ist.

Im Herbstferienprogramm heißt es am Dienstag, 8. Oktober, von 10 bis 11.30 Uhr „Jacky Marrone jagt die Goldpfote“ – Kinder ab sechs Jahren sind dann zur interaktiven Vorlesestunde eingeladen. Jacky Marrone ist Fuchs und Privatdetektiv mit einer außergewöhnlichen Spürnase für verzwickte Fälle. Gleich sein erster Fall wird rasant: Aurelia, das wertvollste Huhn der Welt, ist verschwunden. Gemeinsam mit Jacky werden die Ermittlungen aufgenommen. Die maximale Teilnehmerzahl beträgt zehn Kinder. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 28.09.2019