Speyer.Der Deutsche Orden (Deutschherrenorden) wurde im Jahr 1190, zur Zeit des dritten Kreuzzuges, als Spitalgemeinschaft gegründet und einige Jahre später in einen geistlichen Ritterorden als karitative Gemeinschaft umgewandelt. Nach wechselvoller Geschichte hat sich heute ein geistlicher Orden herausgebildet, der sich – entsprechend dem ursprünglichen Ideal – um hilfsbedürftige Menschen in der Gesellschaft kümmert. Der in Wiesbaden lebende Jurist Thomas Jünger, in Speyer geboren und seit 2011 Mitglied der Salier-Gesellschaft, steht der Komturei „An Rhein und Main“ des Deutschherrenordens vor.

Jünger wird in einem Vortrag am Dienstag, 10. April, um 18.30 Uhr im Schulze-Delitzsch-Saal der Volksbank Kur- und Rheinpfalz, Bahnhofstraße 19, die Geschichte, Strukturen und die vielfältigen Aufgaben des Deutschen Ordens vorstellen. Nach dem Vortrag besteht die Möglichkeit zum Gespräch mit Jünger. zg