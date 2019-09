Vortragsabend über drei Künstler

Speyer.Das Purrmann-Haus beherbergt die größte öffentliche Sammlung an Werken von Hans Purrmann und seiner Frau Mathilde Vollmoeller-Purrmann. Nach der Umbauphase sind nun die Türen wieder für Besucher geöffnet. Anlässlich der Wiedereröffnung wird der Kunsthistoriker und Matisse-Spezialist Dr. Peter Kropmanns aus Paris am Dienstag, 17. September, um 19.30 Uhr einen Vortrag zum Thema „Hans Purrmann, Mathilde Voll-moeller und die Académie Matisse in Paris“ halten.

Purrmann und Vollmoeller begannen damals in Paris mit der Kunst von Cézanne und Matisse vertraut zu werden. Ohne zu zögern bat Purrmann Matisse, ihn zu unterrichten. Die Unterweisung an der von ihm mitangeregten Académie Matisse, zu der dann auch Vollmoeller stieß, prägt ihr Werk. zg

