Mannheim/Weinheim.Es wurde gerade dunkel, als die Polizei am Mittwoch an der Tür von Ingrid Noll in Weinheim klingelte. Vor der Tür stand die Spitze des Polizeipräsidiums mit Andreas Stenger und Siegfried Kollmar. Die Herren kamen allerdings nicht zum Ermitteln. In ihrer Aktentasche steckten zwei Urkunden: eine für Ingrid Noll, die andere für ihre Autoren-Kollegin Claudia Schmid aus Mannheim.

Per Urkunde ernannte Stenger die 84-jährige Ingrid Noll zur Ehrenkriminalhauptkommissarin – für ihren Einsatz für die Hilfsorganisation „Weißer Ring“ und „als Anerkennung ihrer kriminalistischen Arbeit, die sie als Schriftstellerin auf herausragende Weise an den Tag gelegt haben“, so Stenger. Claudia Schmid erhielt die Urkunde zur Ehrenkriminalkommissarin. „Ingrid Noll ist jetzt meine Chefin“, schmunzelt sie.

Ob sich die beiden geehrt fühlen, dass ihre Fälle sogar echte Ermittler fesseln? „Ich recherchiere immer vor Ort, war sogar schon in der Ausnüchterungszelle. Aber Krimis sind ja keine Handbücher für Polizisten“, erwidert Schmid. Und Kripo-Leiter Kollmar ergänzte: „Wahre Mörder sind nicht so raffiniert wie in Krimis.“ Umgeben von überladenen Bücherregalen philosophierten die vier dann über knifflige Fälle. lia

