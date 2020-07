Waldpicknick– aber vegan

Speyer.Zu einen „Waldpicknick – köstlich vegan“ laden die Arbeitsgemeinschaften Ernährung und Wald der Speyerer Grünen am Samstag, 8. August, von 11 bis 14 Uhr ein. Hintergrund der gemeinsamen Veranstaltung ist das Engagement für den Schutz unserer Wälder und für mehr pflanzenbasierte Ernährung in Speyer und der Region. In Zeiten von Klima- und Biodiversitätskrise werden die beiden Bereiche thematisch verknüpft und vor Ort im Wald erlebbar gemacht.

Bei einem veganen Waldpicknick mit Kurzvorträgen und Live-Musik freuen sich die beiden Arbeitsgruppen auf einen genussvollen und interessanten Austausch.

Das Programm sieht eine Reihe von Kurzvorträge vor zu folgenden Themen: „Sammeln, Pflücken, Suchen – der Wald als Teil unserer Ernährungskultur“ mit Jana Dreyer, Ernährungswissenschaftlerin; „Gutes Klima in Speyer – was hat die Ernährungs- und Waldwende damit zu tun?“ mit der städtischen Beigeordneten Irmgard Münch-Weinmann; „Wir zaubern ein schnelles Gericht aus Wald und Wiese“ mit Marc André de Zordo, dem Koch und Rezeptflüsterer; „Zeitreise durch die Waldgeschichte“ mit dem Dipolom-Forstwirt Volker Ziesling; „Wie wir mit dem Einkaufskorb den Regenwald schützen können“ mit Waltraud Fesser, einer Ernährungswissenschaftlerin der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz; „Zeitenwende(n) menschlicher Ernährung“ mit der Psychologin Julia Jawhari.

Live-Musik trägt dann Martin „Stuff“ Hug aus Speyer zum Picknick bei. Und bei einem Wettbewerb „Wer trifft Marcs Geschmack?“ mit dem kreativsten und leckersten veganen Snack soll der Gewinner anschließend von Marc André de Zordo vegan bekocht werden.

Auch eine Waldführung wird von Volker Ziesling angeboten. Für die eigene Verköstigung wird gebeten, ein veganes Picknick und Geschirr mitzubringen – der Umwelt zuliebe kein Einweggeschirr. zg

Info: Anmeldung per E-Mail unter julia.jawhari@gruene-speyer.de. Der Veranstaltungsort im Speyerer Stadtwald wird zugeschickt.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 31.07.2020