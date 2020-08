Walters Tisch bei der Awo

SPD-Landtagskandidat Walter Feiniler (r.) im Dialog mit Christian Rahner. © Germann

Speyer.Die erste Veranstaltung der neuen Reihe Walters Tisch war ein toller Auftakt in den Wahlkampf von SPD-Landtagskandidat Walter Feiniler aus Speyer. Er zieht mit seinem Küchentisch durch den Wahlkreis und macht an verschiedensten Stationen halt, um sich über wichtige Themen zu informieren und persönlich vor Ort mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.

Den Start bildete der Besuch des Awo-Seniorenheims in Speyer-West, welches er schon gut wegen seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der GBS sowie als Vorsitzender der Arbeiterwohlfahrt kennt. Mit einer Belegungsrate von 98,2 Prozent zählt das Seniorenheim in der Burgstraße zu den am besten belegten Pflegeheimen in der Stadt. Gesprächsthemen waren die Situation in der Pandemie, Löhne für Pflegekräfte, Mitsprache im Betrieb und der Personalschlüssel.

Den Reden Taten folgen lassen

„Ich bin dankbar für die offenen Worte und das Vertrauen, welches mir in den Gesprächen heute entgegengebracht wurde“, fasst Walter Feiniler die Veranstaltung zusammen. „Die Bedürfnisse pflegebedürftiger Menschen und ihrer Angehörigen, aber auch die Sorgen und Nöte des hart arbeitenden Pflegepersonals, haben hohe Priorität in meiner politischen Arbeit. Viel wurde geredet und applaudiert – doch jetzt müssen spürbare Veränderungen folgen. Dafür möchte ich mich in Mainz einsetzen“, so Feiniler. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 26.08.2020