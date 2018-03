Wandel der Bestattungskultur im Fokus

Anzeige

Speyer.Die Stadt lädt am Samstag, 14. April, unter dem Leitthema „Wandel der Bestattungskultur“ zum Tag des Friedhofs ein. Von 11 bis 15 Uhr haben Besucher die Möglichkeit, den Speyerer Friedhof in all seinen Facetten kennenzulernen. Bestatter, Friedhofsbüro, Gärtnereien, Kirchen, Steinmetze und Vereine haben gemeinsam ein breitgefächertes Programm auf die Beine gestellt, in dem sie über ihre Arbeit informieren, teilt die Verwaltung mit.

Die Eröffnung mit der Beigeordneten Stefanie Seiler findet um 11 Uhr vor der Trauerhalle statt. In zwei Vorträgen stellen Verwalter Wolfgang Tyroller und der Leiter des Standesamtes, Hartmut Jossé, anschließend den Friedhof und seine Bestattungsformen vor und geben einen Überblick über seine 137-jährige Geschichte. Es gibt Informationen über Formen und Vorsorge der Bestattung sowie Tipps und Hilfestellungen für die Trauerzeit und Bestattungsvorbereitung.

Mitmachaktion und Ausstellung

Neben dem Standesamt und dem Friedhofsbüro werden unter anderem die Kirchengemeinden, das Trauercafé Phönix und ein Organist beraten und das Angebot von Seelsorge- und Trauergesprächen, Ausstellungen und Mitmachaktionen vorstellen. Die Bieneninitiative präsentiert den Plan, auf dem Friedhof ein Wildbienenbeet und eine Wildbienenwiese anzulegen.