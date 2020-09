Speyer.Im Technik Museum endete die Veranstaltungsreihe Oldtimer-Sommer. Knapp 600 Fahrzeuge nahmen an den vier Treffen teil. Ob Oldtimer, Youngtimer, Taktoren, US Cars, Zweiräder oder Sonderumbauten - Besitzer wie auch Besucher genossen es sich auszutauschen und sich zu treffen, heißt es in einer Pressemitteilung des Museums.

Das Feedback der Teilnehmer war einstimmig: „Wann geht’s weiter?“ „Unser Konzept wurde von allen gut angenommen. Wir sind wirklich begeistert, wie gut die Stimmung bei den Treffen war und beginnen bald mit der Planung für 2021“ berichtet Projektleiterin Carmen Werre.

Neben den Oldtimertreffen fanden zwei weitere Veranstaltungen im Museum statt. Das Pfälzer Original „Spitz & Stumpf“ plante für März einige Auftritte im Historischen Museum der Pfalz, doch diese fielen der Corona-Pandemie zum Opfer. Die Nachholtermine wurden unter anderem im Technik Museum aufgeführt. Als Kulisse dienten der Seenotkreuzer John T. Essberger und das imposante Propellerflugzeug Antonov An-22. Bei bestem Wetter spielten Bernhard Weller (Friedel Spitz) und Götz Valter (Eugen Stumpf) vor über 300 Gästen das Stück „Nie krank is net gsund!“.

Man konnte richtig spüren, wie Künstler und Gäste die Zeit genossen und es wurde viel und herzhaft gelacht. Für das Technik Museum war diese Kultur-Bühne mit „Spitz & Stumpf“ eine neue Erfahrung. „Es hat uns viel Spaß gemacht. Die Location kam bei den Gästen gut an und wir denken darüber nach, im Sommer 2021 wieder eine Kultur-Bühne aufzubauen“, sagt Pressesprecherin Corinna Siegenthaler. zg

