Ehefrau ist Stimme der Zukunft

Dabei hat er in seinem virtuellen Sidekick eine große Hilfe, nämlich seine Frau Valerie. Sie dient ihm, wie er in seinem Dankeswort nach dem langanhaltenden Schlussapplaus verrät, als Computerstimme „Val“ auf dem Weg in die Zukunft als Informationsquell und bisweilen recht eigensinniger Dialogpartner. Seine humorvolles Wissenschaftsprogramm mit dem Titel „Zukunft is the future“ hat der Technik-Freak und Science-Fiction-Fan aus dem bayerischen Odenwaldstädtchen Amorbach („eine der wenigen Städte, deren Stadtplan Maßstab 1:1 erscheint“) bis ins kleinste Detail vorprogrammiert.

Mit einem kurzen Wischen über den riesigen „Val“-Bildschirm erscheint das nächste Bild, wie etwa das von einer saftig grünen Wald-Idylle, das nach seinem Kommentar „Wie im Paradies bei Adam und Eva“ die Computerstimme korrigiert: „Nur ohne Adam!“ Sein Kommentar mit einem Wink in die Akustik zu einem Porträt von Donald Trump: „Die größten Flaschen sind meistens auch die Lautesten.“

Dass die Zukunft schon begonnen hat, führt Ebert eindrucksvoll vor Augen, indem er für kurze Zeit regungslos auf der Bühne verharrt und meint: „Eben sind wir fünf Sekunden in die Zukunft gereist.“

Presst man die gesamte Erdgeschichte in 24 Stunden, so nimmt die Menschheit nach Eberts Rechnung gerade mal 77 Sekunden ein. Da werde einem die Kürze seines eigenen Lebens erst richtig bewusst. In diesem Kontext sinniert der Zukunftserforscher auch über das denkbare Manipulieren mit Stammzellen, über „Wunschkinder und Designerbabys“ und erklärt: „Ich war schon immer von der Berechenbarkeit der Welt begeistert.“

Big Data ist kein Bagger

Geschickt lenkt der 40-Jährige den Blick auf den Bildschirm mit dem Hinweis auf sein in die Zukunft richtungsweisendes Buch „Unberechenbar“. Ebert erläutert, „warum das Leben zu komplex ist, um es perfekt zu planen“. Es sei aber Quatsch zu denken, Wissenschaftler könnten mit „Big Data Berge versetzen, denn dazu braucht man immer Bagger“.

Köstlich ist es, wie Deutschlands bekanntester und beliebtester Wissenschaftskabarettist statische Zahlen über das Zusammenleben von Frauen und Männern nutzt. Der auserwählten jungen Frau in der ersten Reihe und dem jungen Mann Mitte rechts hinten prophezeit Ebert nach einem Glas Pausensekt an seinem Stand eine verheißungsvolle Zukunft. Es könne aber auch schiefgehen.

