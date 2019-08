Warmuth schlitzt das Glas

Speyer.Beim Kunstverein im Kulturhof Flachsgasse wird am Sonntag, 18. August, um 11 Uhr die Ausstellung „Farbe aus und durch – Fahnenbilder und Plexiglasmalerei“ eröffnet. Gezeigt werden Werke von Herbert Warmuth.

Der 1960 in Schweinfurt geborene Künstler studierte von 1982 bis 88 an der Hochschule für Bildende Künste (Städelschule) in Frankfurt. Der mehrfach ausgezeichnete Meisterschüler war zeitweise als Gastdozent an der Freien Kunstakademie Mannheim tätig. Seine Arbeiten sind in bedeutenden öffentlichen und privaten Sammlungen vertreten.

Den in Frankfurt lebenden und seit 1986 international ausstellenden Kunstschaffenden und seine Arbeiten stellt der Literatur- und Kunstkritiker Professor Thomas Wagner vor. Auf dessen Ausführungen darf man gespannt sein. Nach dem Abitur am Hebel-Gymnasium in Schwetzingen studierte Wagner Germanistik und Philosophie in Heidelberg. Er lehrte Kunstwissenschaft an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg, Kunstgeschichte an der Akademie in München und ist als Honorarprofessor in Nürnberg tätig. Von 1992 bis 2007 leitete er im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen das Ressort Bildende Kunst.

Warum der Titel der Ausstellung beim Kunstverein Programm ist, erklärt sich erst bei näherem Hinsehen. Oberflächlich betrachtet, handelt es sich um eine harmonische Werkschau, was sowohl auf die rückseitig in Schichten auf Plexiglas gemalten Bilder als auch auf die in einem speziellen Rhythmus erfolgte Hängung zutrifft. Ruhe strahlen vor allem Werke mit monochromer Farbgebung aus, wobei Weiß, Gelb, Blau, Rot und Grün vorherrschen.

Die scheinbar eintönige Wirkung der Farbflächen wird jedoch durch horizontale oder vertikale Linien aufgebrochen, wodurch das Bild als Objekt eine gesteigerte Bedeutung erfährt. Genau das ist der Ansatz des Künstlers, der das assoziative Eintauchen in seine Arbeiten und damit verbundene Interpretationen des Betrachters erwartet. Es sind nicht einfach nur farbig anders gestaltete Linien, die zur Unterbrechung führen. Warmuth sägt Schlitze ins Plexiglas und durchbricht so den Bildträger. Durch die Schlitze dringt Farbe an die glänzende Oberfläche, was zu einer Teilung der Bildflächen sowie einer anderen Wahrnehmung führt.

Verstärkt wird der Eindruck durch Reflexionen des Plexiglases. Raum und Betrachter spiegeln sich in der Oberfläche, wodurch die Illusion eines bewegten und sich ständig verändernden Bildes entsteht. Es sind auch Arbeiten zu sehen, die Fahnen verschiedener Nationen darstellen, bei denen als Bildträger teilweise Alu-Dibond verwendet wurde. Ergänzt wird die Schau durch gerahmte Papierarbeiten in Mischtechnik. Es gibt einen Katalog.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 17.08.2019