Warum an dieser Stelle?

Speyer.Der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl verstarb am 16. Juni 2017 in seinem Wohnhaus in Ludwigshafen-Oggersheim. Die Beisetzung fand am 1. Juli 2017 in Speyer statt. Oft wird die Frage gestellt, warum die Beisetzung nicht im Familiengrab in Ludwigshafen erfolgte. Die Entscheidung, Helmut Kohl auf dem Alten Friedhof Speyer beziehungsweise einem Teilstück des Domkapitel-Friedhofs zu beerdigen, wird bei einem Blick auf die Lage der Grablege zu Füßen der Friedenskirche St. Bernhard nachvollziehbar.

Die katholische Kirche ist Symbol der Aussöhnung, Völkerverständigung und steinernes Monument der deutsch-französischen Freundschaft, um die sich Kohl verdient gemacht hatte. Unvergessen und in den Geschichtsbüchern festgehalten ist der 22. September 1984, als sich Bundeskanzler Helmut Kohl und Staatspräsident Francois Mitterrand auf den Gräbern von Verdun an den Händen hielten.

Bau einer Friedenskirche

Errichtet wurde das Gotteshaus in Erinnerung an den bedeutenden Kirchenlehrer und Zisterzienser-Ordensvater Bernhard von Clairvaux (1090 bis 1153). Zum 800. Todestag des Abtes 1953 regte das Speyerer Domkapitel den Bau einer Friedenskirche an. Die Grundsteinlegung erfolgte am 23. August 1953 in Anwesenheit von Kanzler Konrad Adenauer, dem Außenminister Heinrich von Brentano, seinem französischen Kollegen Robert Schumann sowie weiteren Repräsentanten beider Nationen. Bereits ein Jahr später wurde die von Franzosen und Deutschen je zur Hälfte finanzierte Kirche am 26. September 1954 von Kardinal Joseph Wendel eingeweiht. Die Grablege des europäischen Staatsmannes Helmut Kohl nur wenige Meter von der Friedenskirche entfernt, wird so verständlich.

Anzumerken bleibt noch, dass der Friedhof des Domkapitels meistens öffentlich nicht zugänglich ist. Um den Besuch der Grablege zu ermöglichen, wurde ein Teilstück abgetrennt. So ist das Kohl-Grab über die Zugänge zum Adenauerpark tagsüber immer erreichbar. mey

