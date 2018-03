Anzeige

Speyer.Unter dem Titel „200 Jahre pfälzische Kirchenunion – was feiern wir 2018?“ findet am Donnerstag, 8. März, in der Diakonischen Fortbildung der Diakonissen Speyer-Mannheim ein Vortragsnachmittag mit Kirchenrat Wolfgang Schumacher statt.

In diesem Jahr erinnert sich die Evangelische Kirche der Pfalz an den 200. Jahrestag der Vereinigung der reformatorischen Konfessionsparteien zu einer Bekenntnisunion in der Pfalz. Über die Entscheidung der evangelischen Christen der reformierten und lutherischen Tradition für eine wirkliche Vereinigung sowie die heutige innerprotestantische Verständigung spricht Wolfgang Schumacher ab 16.30 Uhr im Diakonissen-Mutterhaus. Der Referent ist Öffentlichkeitsreferent der pfälzischen Landeskirche, wird in einer Pressemitteilung erklärt.

Die Veranstaltung findet von 16.30 bis 19 Uhr im Diakonissen-Mutterhaus in der Speyerer Hilgardstraße 26 statt, die Teilnahme kostet 15 Euro. kj