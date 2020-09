Was geht – was nicht?

Speyer.Jetzt gibt’s weitere Informationen über Veranstaltungen, die in in der Domstadt trotz der Corona-Pandemie stattfinden können und solche, die abgesagt werden müssen. Die Stadtverwaltung informierte am Freitag darüber, dass die für den Zeitraum 16. bis 31. Oktober geplante Herbstmesse abgesagt werden muss. Um die Speyerer Schausteller aber in dieser schwierigen Zeit trotzdem zu unterstützen, wird das gastronomische Angebot im Domgarten bis Sonntag, 27. September, ein weiteres Mal verlängert.

Auch der Weihnachts- und Neujahrsmarkt 2020/21 ist bereits Thema im Stadthaus (wir berichteten gestern). Jetzt am Samstag findet in der Innenstadt noch der Schnäppchenmarkt statt, bei dem 28 Einzelhändler Sonderaktionsstände auf der Straße vor ihren Geschäften aufgebaut haben – mit knackigen Rabatten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 05.09.2020