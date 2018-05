Anzeige

Reise ohne Wiederkehr

Danach überschlagen sich die Ereignisse. Vom Gesinnungsgenossen Samir unterstützt, bringt Mahmoud das extrem gefährliche Material auf der internationalen Messe für Informationstechnik CEBIT in Hannover unter die Leute. Für die in alle Herren Länder zurückreisenden Messeteilnehmer wird es eine Reise ohne Wiederkehr. Wie die unmittelbar nach dem Anschlag verstorbenen Attentäter tragen sie das sich rasend schnell verbreitende Virus in sich. In kürzester Zeit bricht weltweit eine Pandemie aus, der ein Großteil der Menschheit zum Opfer fällt.

Der internationalen Katastrophe mit Leichenbergen folgt auf lokaler Ebene der Wille zum Neuanfang. Überlebende schließen sich zu provisorischen Lebensgemeinschaften zusammen. So auch auf einem Campingplatz von Römerberg bei Speyer. Schon bald entwickelt sich aus dem Provisorium eine florierende Kommune. Gegründet hat sie der nun wieder ins Rampenlicht rückende Richy Arnsberg, den die Gemeindemitglieder zu ihrem ersten Bürgermeister wählen.

Stillstand der Fabriken

Bis die Selbstversorgung mit Gemüseanbau und Viehzucht funktioniert, hat es an nichts gemangelt. Gefragt waren lediglich Organisationsvermögen und Improvisationstalent, denn in Krankenhäusern, Supermärkten, Tanklagern und weiteren Einrichtungen – bis hin zu Waffenlagern der Bundeswehr – fanden sich reichliche Vorräte, um die ersten Monate in einer Welt zu überstehen, in der mangels Personal die Fabriken stillstanden und keine Autoschlangen mehr die Straßen verstopften.

Doch schon bald „menschelt“ es wieder in der bisherigen „Idylle“. Eifersüchteleien brechen aus, Arnsberg wird abgesetzt, eine skrupellose Frau übernimmt die Macht, ihr Vorgänger flieht mit ein paar Getreuen in den Pfälzer Wald und organisiert von dort aus den Widerstand. Wie erfolgreich er war und welche Opfer er forderte, sei an dieser Stelle noch nicht verraten.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 08.05.2018