Was Senioren gerne hätten

Speyer.Das Fest der Liebe steht bald vor der Tür und eifrig werden Geschenkwünsche entgegengenommen. Doch was geschieht mit Senioren, die keine Angehörigen haben oder die sich aufgrund der geringen Rente Wünsche zu Weihnachten nicht erfüllen können? Dieser Gedanke inspirierte die Stadt zu einer besonderen Idee – zur Weihnachtswünscheaktion für bedürftige Senioren. Aufgrund der zahlreichen freudigen Rückmeldungen wird sie auch dieses Jahr stattfinden.

Bürgermeisterin und Sozialdezernentin Monika Kabs ist es „ein großes Anliegen, dass all jenen eine Freude bereitet werden kann, denen es nicht so gut geht, und ihnen so zu zeigen, dass jemand an sie denkt. Eine kleine Aufmerksamkeit reicht häufig aus, um einem anderen Menschen die Zeit um Weihnachten zu versüßen!“

Im Modehaus Schmitt in der Maximilianstraße 15 wurde am Mittwoch eine weihnachtlich dekorierte „Wünsche(weiter)leiter“ aufgestellt. An deren Sprossen werden die Wünsche, die einen Maximalwert von 30 Euro haben und von Bewohnern verschiedener Seniorenheime aufgeschrieben wurden, aufgehängt. Wer helfen möchte, nimmt sich eine oder mehrere Karten von der Leiter und kauft das Geschenk ein. Das gerne weihnachtlich verpackte Päckchen soll – versehen mit dem Namen des Wünschenden und der auf dem Wunschzettel aufgedruckten Nummer – bis Montag, 21. Dezember, bei der Stadt, Maximilianstraße 100, Zimmer 104, abgegeben werden, damit die Senioren ihre Geschenke zu Heiligabend erhalten.

„Wir hoffen auf eine positive Resonanz wie im vergangenen Jahr. 2020 hat so vielen von uns Kräfte geraubt, gerade ältere Menschen mussten schmerzliche Erfahrungen machen, denn viele Stunden waren von Einsamkeit geprägt“, so Kabs. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 26.11.2020