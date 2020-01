Speyer.Was wird aus dem „Spital“, in dem früher sehr viele Speyerer das Licht der Welt erblickten. Im Stiftungskrankenhaus, seit 2004 mit dem Diakonissen-Krankenhaus fusioniert, betreibt die Diakonie zurzeit noch eine schmerzmedizinische Praxis und eine Schmerztagesklinik. In dem Haus in der Spitalgasse bietet das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus eine Therapie, die gezielt auf die ganzheitliche

