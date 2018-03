Weber filtert sich selbst raus

Anzeige

Speyer/Ludwigsburg.Wechsel an der Spitze des Filterspezialisten Mann + Hummel in Ludwigsburg, dessen Bereich Industriefilter seinen Sitz in Speyer hat: Die Gesellschafterbevollmächtigten Thomas Fischer und Manfred Wolf, und der Vorsitzende der Geschäftsführung, Alfred Weber, sind übereingekommen, ihre Zusammenarbeit zu beenden. Weber hatte bereits im Sommer 2017 eine Vertragsverlängerung über 2018 hinaus ausgeschlossen und nun aus persönlichen Gründen um die Entbindung von seinen Aufgaben gebeten. Er legt mit sofortiger Wirkung sein Amt nieder.

Bis zur Berufung eines Nachfolgers (es laufen bereits Gespräche) werden die Geschäftsführer in enger Abstimmung mit den beiden Gesellschafterbevollmächtigten das Unternehmen steuern: „Ich danke Alfred Weber uneingeschränkt für seine hervorragende Arbeit. In seinen neun Jahren an der Spitze der Gruppe hat er unser Unternehmen grundlegend weiterentwickelt“, sagt Aufsichtsratsvorsitzender Thomas Fischer: „So hat sich der Umsatz in dieser Zeit mehr als verdoppelt und der Ertrag erfreulich entwickelt.“

Manfred Wolf ergänzt: „Unser langjähriger CEO hat unser Unternehmen bestens auf neue Herausforderungen vorbereitet.“ zg