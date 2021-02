Weg nach Ludwigshafenist zu weit

Speyer.Der DGB Stadtverband fordert zum wiederholten Mal ein eigenes Gesundheitsamt für die Stadt Speyer. Gerade in der aktuellen Pandemie wird deutlich, wie wichtig ein Gesundheitsamt vor Ort ist, zumal die Entfernung zwischen Speyer und Ludwigshafen gerade für ältere und behinderte Menschen, aber auch Mitbürger, die in prekären Verhältnissen leben, oft schier unüberwindbar ist. „Nachdem mittlerweile auch aus den Reihen der Politik Stimmen für ein Gesundheitsamt vor Ort laut werden, sehen wir als Gewerkschaftsvertretung es als notwendig an, diese Forderung solidarisch zu unterstützen“, sagen DGB-Stadtverbandsvorsitzender Axel Elfert und sein Stellvertreter Michael Hemmerich.

Dem berechtigten Anliegen der Bürgerinnen und Bürger müsse im Hinblick auf die besondere gesundheitspolitische Verantwortung vonseiten der Politik, insbesondere durch den zuständigen Landrat und die entsprechenden Gremien endlich Folge geleistet werden. Argumente wie beispielsweise der Vorteil einer alleinigen Zuständigkeit des Kreisgesundheitsamts Ludwigshafen oder finanzielle Faktoren seien aus Sicht des DGB nicht ausschlaggebend, sondern dienten lediglich der Verdrängung des Problems.

Stiftungskrankenhaus geeignet

Auch gebe es in Speyer gut geeignete Objekte für die Unterbringung eines Gesundheitsamtes, als Beispiel nennt der DGB das ehemalige Stiftungskrankenhaus, das optimal geeignet sei und in dem neben dem Amt auch ein Ärzte- und Gesundheitszentrum untergebracht werden könnten. Man werde am 18. Februar im Austausch mit örtlichen Kandidaten zur Landtagswahl in einer Videokonferenz auch diese berechtigte Forderung thematisieren. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 03.02.2021