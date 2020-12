Weihnachtsgottesdienst mit 100 Teilnehmern

Speyer.Vertreter der Kirchen haben in Rheinland-Pfalz zu Weihnachten die besonderen Herausforderungen der Corona-Pandemie und die Würde des Menschen in den Mittelpunkt gerückt. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, kritisierte mit Blick auf erschreckende Bilder des Jahres 2020 etwa aus Bergamo die Missachtung der Menschenwürde. Weihnachten sei das große Fest der Menschenwürde, sagte der Limburger Bischof in einer am Freitag im Internet übertragenen Weihnachtspredigt.

Trotz der Pandemie hatten die Verantwortlichen in Speyer beschlossen, die Weihnachtsgottesdienste vor Ort mit maximal 100 Teilnehmern zu zelebrieren. Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann zog auch in diesem Jahr am ersten Weihnachtsfeiertag Gläubige Menschen zum Gottesdienst in den Speyerer Kaiserdom. Mit einer Mund-Nase-Maske verfolgten sie den Gottesdienst, zu dem sie sich im Vorfeld anmelden mussten.

Sicherheiten geraten ins Wanken

Der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann sagte anlässlich einer Christmette im Dom, in diesem Jahr habe sich die „globale Verletzlichkeit unserer Welt“ allumfassend und einschneidend gezeigt. Selbstverständlich angenommene Sicherheiten seien ins Wanken geraten.

Glaube und Zuversicht können nach Ansicht des scheidenden Pfälzer Kirchenpräsidenten Christian Schad in den Tagen der Corona-Pandemie Trost spenden. Dass Gott als Mensch, als verwundbares Kind, an Weihnachten auf die Welt gekommen sei, sei eine Freudenbotschaft, „der stärkste Grund für unsere Hoffnung“, sagte der Kirchenpräsident der evangelischen Kirche der Pfalz in seiner Weihnachtspredigt in der Speyerer Gedächtniskirche. An vielen Orten in Rheinland-Pfalz mussten Gottesdienste wegen der Pandemie anders als sonst gefeiert werden. „Trotz allem wird die Weihnachtsbotschaft ihren Weg in die Herzen der Menschen finden“, hatte sich der Pfälzer Kirchenpräsident Schad zuvor zuversichtlich gezeigt.

Bis Sonntag, 10. Januar, haben das Bistum Speyer und die protestantische Gedächtniskirchengemeinde in Speyer alle öffentlichen Gottesdienste abgesagt. dpa/lrs/ven

