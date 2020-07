Weinmarkt mit Abverkauf der Modebestände

Speyer.Um auch den Einzelhandel in Speyer zu unterstützen, hat die Stadt zusammen mit der Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers“ ein Veranstaltungskonzept entwickelt, das den Verkauf von Lagerbeständen bei Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen ankurbeln soll. Bei den „Schnäppchentagen“ von Donnerstag, 30. Juli, bis Samstag, 1. August, dürfen die Einzelhändler der Innenstadt ihre Warenauslage über die komplette Häuserfront verteilen und können so außerhalb ihres Geschäftes unter freiem Himmel Kunden bedienen.

Zugleich wird das gastronomische Angebot in der Auestraße erweitert, wo am Freitag, 31. Juli, auf dem Parkplatz von BÖ Fashion ein Weinmarkt eröffnet wird, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

„Die notwendigen Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie bringen besonders den Einzelhandel in Schwierigkeiten, der nach wie vor weniger Umsätze erzielt. Die Lager der Läden sind voll, die Frühjahrsware ist noch nicht verkauft, während die Herbstware bereits geliefert wird. Ich bin daher sehr froh, dass Stadtmarketing und Ordnungsamt in Abstimmung mit der Leistungsgemeinschaft das Konzept der Schnäppchentage entwickelt hat“, sagt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler dieser Zeitung.

Nach vorheriger Anmeldung bei der Stadt dürfen Einzelhändler von Donnerstag bis Samstag ihre Warenauslage in der Innenstadt über die komplette Häuserfront verteilen und der Kundschaft ein zusätzliches Verkaufserlebnis zu günstigen Preisen unter freiem Himmel ermöglichen.

Für den Verkauf gelten die aktuell gültigen Auflagen der zehnten Corona-Bekämpfungsverordnung, wonach die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für Kunden und Verkäufer besteht. Um den normalen Fußgängerverkehr nicht zu behindern, ist beim Aufbau ein Durchgang von mindestens zwei Metern einzuhalten. Elf Einzelhändler aus der Innenstadt machen mit und freuen sich auf Kundschaft bei den Speyerer Schnäppchentagen.

„Schorlekönig“ mit dabei

Zugleich wird das gastronomische Angebot der Schausteller im Domgarten durch einen Weinmarkt in der Auestraße auf dem Parkplatz von BÖ Fashion ergänzt. Dort laden ab Freitag, 31. Juli, die „Schorlekönige“ zusammen mit dem Restaurant „Koza“ zum gemütlichen Entspannen ein, Markus Kern versüßt das Ganze durch seinen Süßwarenstand.

Wie der Domgarten so ist auch der Weinmarkt von Mittwoch bis Sonntag von 12 bis 21 Uhr vorerst bis Sonntag, 16. August, geöffnet. Im August wird das kulinarische Angebot aller Voraussicht nach noch durch einen weiteren Foodtruck ergänzt. Für jeden Stand besteht ein eigenes Hygienekonzept und die Verweilplätze werden laut den Hygienerichtlinien betrieben. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 27.07.2020