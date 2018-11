Weinprobe für guten Zweck

Speyer.Anlässlich des 300-jährigen Bestehens des Weingutes „Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan“ veranstaltet das Historische Museum der Pfalz am Freitag, 30. November, um 19 Uhr eine Weinprobe mit Weinen aus den Deidesheimer Weingütern „Reichsrat von Buhl“ und „Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan“. Nach einem Begrüßungssekt werden zwölf Proben gereicht und von den Weinexperten Gunther Hauck und Mathieu Kauffmann fachkundig besprochen.

Der Sammlungsleiter des Weinmuseums, Ludger Tekampe, bietet eine Stunde vor Beginn der Probe eine rund 40-minütige Führung durch die Sammlung Weinmuseum an. Besondere Berücksichtigung finden dabei die aus der Familie Bassermann-Jordan an das Museum gegangenen Schenkungen.

Die beiden Weingüter stiften den Wein. Der Erlös ist für die Restaurierung historischer Grafiken aus dem Bestand der Sammlung Weinmuseum bestimmt. Interessierte können sich telefonisch unter 06232/ 62 02 22 oder per E-Mail an info@museum.speyer.de anmelden oder an der Museumskasse direkt ein Ticket für 45 Euro erwerben. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 16.11.2018