Weinprobe unter Palmen

Speyer.Der Bauernmarkt ist kaum verstrichen und schon wartet die nächste große Veranstaltung in Speyer. Am Samstag und Sonntag, 5. und 6. Oktober, laden die Leistungsgemeinschaft Herz Speyers und die Stadt zur „Speyerer Weinprobe“ in die Maximilianstraße ein.

„Bummeln, einkaufen und genießen“ lautet das Motto der zweitägigen Veranstaltung, die mit einem verkaufsoffenen Sonntag kombiniert ist. 26 Beschicker hat die Weinprobe in diesem Jahr. Über die Weinverkaufsstände hinaus hat die Genussmeile noch eine ganze Reihe weiterer Gaumenfreuden zu bieten: Dazu zählen Käsestände, Brotspezialitäten, Pfälzer Dosenwurst, Imkerhonig und andere Leckereien. Regionale Erzeugnisse stehen im Mittelpunkt. Auch Herbststräuße und Herbstdekorationen haben ihren Platz. Stefanie und Melanie genossen ihren Wein letztes Jahr sogar unter Palmen. zg/

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 01.10.2019