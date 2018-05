Anzeige

Speyer.Der Verkehr kann wieder durch die Ludwigstraße fließen. Bis auf Restarbeiten, die ohne Straßensperrung ausgeführt werden können, ist die umfassende Tiefbaumaßnahme abgeschlossen. Seit Februar 2017 wurden aufgeteilt in mehrere Bauphasen, Ver- und Entsorgungsleitungen durch die Stadtwerke (SWS) erneuert. Es folgte der Neubau der Fahrbahn und der Gehwege.

Den Arbeiten in der Ludwigstraße schließt sich eine Tiefbaumaßnahme in der Roßmarktstraße an, kündigt die Stadtverwaltung an. Im Einmündungsbereich zur Ludwigstraße werden die Asphaltdecke und die Markierung der vier bewirtschafteten Parkplätze sowie der Gehweg erneuert. Zuvor sanieren die Entsorgungsbetriebe zwei Kanalhausanschlüsse und mehrere Regenwasseranschlüsse. Die Stadtwerke nutzen die Tiefbaumaßnahme, um die Wasserhauptleitung zu erneuern.

Darauf folgt die Umgestaltung des Kreuzungsbereiches Ludwigstraße/Herdstraße. Hier wird der Bord abgesenkt, damit bei Großveranstaltungen auf der Maximilianstraße der umgeleitete Busverkehr aus der Kleinen Pfaffengasse kommend ungehindert in die Herdstraße einbiegen kann. Auch in diesem Fall nutzen die Entsorgungsbetriebe die Gelegenheit, um einen Kanalhausanschluss auszutauschen. zg