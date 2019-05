Weltkulturerbe mit den Fingern ertasten

Fußball-Kreisklasse A

Niederlage für Brühl am Grünen Tisch

Das am 18. Spieltag abgebrochene Spiel der Fußball-Kreisklasse A zwischen dem FV Brühl II und dem KSC Schwetzingen wurde nun in erster Instanz mit drei Punkten und 3:0 Toren zugunsten der Schwetzinger gewertet. In der ...