Anzeige

Speyer.Mit den „Kawasaki Days“ wartet vielleicht das Saison-Highlight auf die Fans der grünen Marke. Durch das Jubiläum „50 Jahre Kawasaki in Deutschland“ gibt es einiges zu feiern, deshalb wird das Technik-Museum am Wochenende, 2. und 3. Juni, der Treffpunkt für die Kawasaki-Community, heißt es in einer Pressemitteilung.

Motorrad-Journalist Franz Josef Schermer wird am Samstag und Sonntag je einen Bildvortrag halten, der die Meilensteine von Kawasaki ins Gedächtnis ruft. Und natürlich wird er dabei auch auf seine erste legendäre Begegnung mit der 900Z1 auf der Nürburgring-Nordschleife eingehen.

Um das Museum herum steht viel Platz für Attraktionen aller Art zur Verfügung. Auf einer Freifläche ist beispielsweise die Club- und Händlermeile mit vielen Angeboten rund ums Bike angesiedelt. Wer am Gasgriff drehen möchte, der bucht einfach am Stand von Team Green Live eine Testfahrt auf einem aktuellen Kawasaki-Modell.