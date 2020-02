Wenig beachtete Architektur im Blick

Speyer.Der Architektur in Ravenna ist am Donnerstag, 20. Februar, um 19.30 Uhr im Historischen Ratssaal ein Vortrag von Dr. Matthias Quast gewidmet. Mit Ravenna assoziiert man zweifellos die glitzernde Welt der Mosaiken, jedoch die Architektur ist weniger bekannt. Wie sah doch gleich San Vitale von außen aus? In der Tat hinterlässt die von außen gesehen schlichte Backsteinarchitektur der für ihre so berühmten Mosaiken bekannten Kirchen kaum einen Eindruck.

Und auch das Stadtbild Ravennas bietet kaum mitreißende Ensembles. Der Architekturhistoriker Dr. Matthias Quast setzt sich in seinem Vortrag mit Sakralbauten der Glanzzeit Ravennas des 5. und 6. Jahrhunderts, aber auch mit weniger erwarteten Stilphänomenen des Eklektizismus und des Rationalismus auseinander.

So werden die Zuhörer beim nächsten Besuch Ravennas die Stadt sicherlich mit neuen Augen durchwandern. Der Eintritt ist frei. zg

