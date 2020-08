Wenn der Denkmalschutz strikt dagegen ist

Speyer.Seit Beginn der Sommerferien sind kleine Künstlerinnen und Künstler in Speyer unterwegs, um ihre kreative Ader auszuleben. Das Kulturhaus Pablo ist Ideengeber der Aktion, die den Titel „Speyersafari“ trägt. Dass manches Kunstwerk nicht von langer Dauer ist, musste der Nachwuchs nun erfahren. Unverhofft musste eine Wandmalerei gestern wieder entfernt werden.

Eigentlich war alles gebongt. „Eine Frau vom Historischen Museum hat uns grünes Licht gegeben und gesagt, wir dürfen die rückwärtige Außenmauer des Verwaltungsgebäudes gestalten“, berichtet Kulturhaus-Sprecherin Dora Dinse. Zehn Kinder rückten mit Kreidespray an und ließen ihrer Fantasie freien Lauf. Heraus kam ein farbenfroher Hingucker voller Blumen, Herzen, Sterne und lachender Gesichter. Über allem prangte der Schriftzug: „Wir dürfen euch nicht schnuppe sein.“ Damit sollte untermauert werden, dass auch Kinder in der Pandemie systemrelevant sind.

„Wir wollten eine positive Botschaft in die Öffentlichkeit senden“, erklärt Dinse. Im Zuge der Beschäftigung mit dem Thema Graffiti war sie mit ihrem Team auf die Suche nach einer passenden Fläche im Stadtgebiet gegangen, auf der praktische Erfahrungen gesammelt werden können. Umso mehr freute sich Dinse über das Entgegenkommen des Museums. Einen ganzen Vormittag steckten die Kinder in die Umsetzung mit bunter farbiger Kreide. Die Probleme begannen im Nachhinein. „Der Denkmalschutz hat sich empört“, berichtet die Sprecherin. Übermittelt wurde ihr die Nachricht von Dr. Matthias Nowack, der bei der Stadtverwaltung den Fachbereich Kultur, Tourismus, Bildung und Sport leitet. „Er teilte uns mit, dass die Welle des Protests bis nach Mainz schlägt“, so Dinse. Auch Museumsdirektor Dr. Alexander Schubert sei vor Ort und nicht erfreut ob des Anblicks.

„Wir haben bewusst Kreidefarbe gewählt, da wir davon ausgegangen sind, dass diese sich leicht wieder abwäscht“, so Dinse. Für die Vertreter des Denkmalschutzes geht das nicht schnell genug. Mit Schrubber, Lappen und ordentlich Wasser sind die Kinder der Mauer gestern deshalb zuleibe gerückt, um ihr Kunstwerk wieder zu entfernen. Schwergefallen ist ihnen das durchaus, wie die neunjährige Rebecca auf Nachfrage zugibt. „Wir hatten Lust auf das Projekt und wollten die Stadt verschönern. Es hat viel Spaß gemacht, die Mauer anzumalen“, hebt sie hervor. „Das Abwischen macht auch Spaß“, versichert sie trotz schweißtreibender Temperaturen.

Welche Aktion als nächstes ansteht, verrät Dinse nicht. „Wir schauen mal – und machen es in jedem Fall spannend“, betont sie. Die Dame des Museums, die dem Kulturhaus Pablo das Okay gegeben hatte, nahm es mit Humor. „Sie hat uns das Wasser zur Verfügung gestellt“, so Dinse.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 08.08.2020