Wenn der Dom den Einkauf umschließt

Speyer.Die Domtaschen der Schulmanufaktur der Burgfeldschule waren ein echter Verkaufsschlager. Bereits wenige Tage nach dem Verkaufsstart am 7. März war die Mehrzahl der Taschen verkauft. Inzwischen haben die Taschen mit Dommotiv bereits Kultstatus. Der Verkaufserlös in Höhe von 5900 Euro wurde deshalb jetzt als Spende der Schulmanufaktur an den Dombauverein Speyer übergeben und wirdnatürlich für den Erhalt des Unesco-Welterbes verwendet.

Monika Hoff, die Leiterin der Schulmanufaktur, stellte die Arbeit ihrer Gruppe vor. Seit 2004 werden in der Burgfeldschule handwerklich hochwertige Gegenstände gefertigt und bereits in der Vergangenheit für karitative Zwecke verkauft. Das hat sich inzwischen herumgesprochen, sodass Frank Scheid, Vorsitzender der Speyerer Wählergruppe (SWG), gleich an die Manufaktur dachte, als es nach der letzten Kommunalwahl darum ging, die nun nicht mehr benötigten Transparente einer Nutzung zuzuführen.

Mit dieser neuen Verwendungsform, dem sogenannten „Upcycling“, konnte dann sogar ein guter Zweck unterstützt werden, indem die Taschen zu Gunsten des Dombauvereins verkauft wurden. „Die Werbeplakate werben nun für den Erhalt des Doms“, sagte der Vorstandsvorsitzende des Dombauvereins, Dr. Gottfried Jung.

Der Weihbischof reimt sogar

Weihbischof und Dompropst Otto Georgens freute sich über die erfolgreiche Aktion, die er in Gedichtform würdigte, in dem er „Wahlplakate“ auf „Taschen-Unikate“ reimte. Da coronabedingt nicht mit Sekt angestoßen werden konnte, bekamen die Initiatoren und Unterstützer Domsekt mit nach Hause. Das Engagement der Schüler wurde mit Domschokolade gewürdigt. is

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 06.06.2020