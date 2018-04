Wenn der Kaffee als Männerersatz dient

Anzeige

Mannheim.„Belle Mélange – Cherchez la femme“: Vier charismatische Musikerinnen kredenzen im Mannheimer „Schatzkistl“, Augustanlage 4 – 8, einen bittersüß-musikalischen Leckerbissen für Ohren, Augen und Seele. Für die Veranstaltung am Samstag, 28. April, 20 Uhr, verlost diese Zeitung dreimal zwei Freikarten.

„Cherchez la femme – was Mann wissen muss“ befasst sich mit dem wohl schönsten und zugleich wundersamsten Phänomen: der Frau und alles, was ihr Universum bewegt und in Wallung bringt. Die Sucht zur Schokolade, Figurprobleme, russischer Liebeskummer, Kaffee als Männerersatz, die Ungerechtigkeit der naturgegebenen geschlechtsspezifischen Merkmale, neue innovative Trennungsmethoden, benutzerdefinierte nationenübergreifende Alltagsprobleme – die Kunst sich und das Leben nicht zu ernst zu nehmen. Es kommt einer Lehrveranstaltung ganz ohne Klischees gleich und ist nicht nur für Männer geeignet.

Herrlich erfrischend, kreativ, beeindruckend vielseitig und publikumsnah ziehen „Belle Mélange“ die Zuschauer in ihren Bann. Klassik? Von wegen! Weibliche Selbstironie und Schlagfertigkeit, gepaart mit frechem Humor und Esprit, ergeben ein Konzerterlebnis, das sich in kein Genre pressen lässt. Erstklassige Instrumentalistinnen und eine Sängerin, deren Stimme vielseitig, einfühlsam und stark zugleich ist.