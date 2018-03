Wenn der Musiker im Stück „falsch abbiegt“

Anzeige

Speyer.Die ersten Akkorde erklingen in einem mitreißenden funkigen Groove, um dann in Mozarts „Türkischen Marsch“ überzugehen. „Klassik anders“ oder „Anderes klassisch“ versprach Flötistin Petra Erdtmann für das Konzert des Trios „Thirty Fingers“, und schnell war klar, dass im Historischen Ratssaal ein Überraschungspaket geschnürt wurde, dessen Inhalt immer wieder für Staunen sorgen sollte.

Zum wiederholten Mal tanzten 30 Finger auf ihren Instrumenten unbekümmert durch mehrere Jahrhunderte und Genres der Musikgeschichte und boten ein fulminantes Konzerterlebnis. Jeweils zehn dieser virtuosen „Thirty Fingers“ gehören der Flötistin Petra Erdtmann, dem Schlagzeuger Peter Götzmann und dem Pianisten Joe Völker. „Manchmal kann es passieren, dass man in einem Musikstück quasi ,falsch abbiegt‘, um dann in einem ganz anderen Stück wieder heraus zu kommen“ – so kündigte Joe Völker ein weiteres Stück an. Und tatsächlich: Das erste erstaunte „Aaaah“ des Abends erklang, als sich „A whiter shade of pale“ von Procol Harum nahtlos in Bachs berühmtes „Air“ einfügte.

Ausgelassen und virtuos entführten die drei Musiker ihr Publikum in ihren eigenen Klangkosmos. Joe Völkers finessenreiche Klaviersoli brachten den Flügel zum Erbeben. Als agiles Tasten-As war er stets zu einem gekonnten instrumentalen Scherz aufgelegt.