Wenn der „Zauberstift“ nur faulen Zauber bringt

Schnauzer mit lackierten Krallen

Über weite Strecken ist dieser Trip eher ein Abenteuer für die Kinder, die dem Vater zutrauen, dass er sich mit seinem Geschäftssinn all das leisten kann: Schließlich hat er einen „Zauberstift“, sagt die kleine Schwester, einen goldenen Montblanc, der alles zu besorgen scheint, was damit in der Zeitung markiert wird – vom Renault Alpine über Uhren und Schmuck, zwei Hunden bis zum Moped für den Ich-Erzähler.

Das führt zu höchst amüsanten Szenen, etwa, als die Schwester Jeannie dem gerade angeschafften Zwergschnauzer die Krallen lackiert oder zum Ponyreiten eine Freundin besucht, deren Papa Bankdirektor ist und spontan Vaters Flitzer kauft.

Als das Geld zur Neige geht, die Familie im Hotelzimmer nur noch vegetiert, sich Jeannie in Lokalen zu fremden Männern an den Tisch setzt in der Hoffnung, zum Essen eingeladen zu werden, ist ihnen klar, dass es fauler Zauber war.

Versöhnlich stimmt die Information Franks, dass aus den Kindern trotz dieser erst turbulenten, dann verheerenden 18 Monate „etwas geworden“ ist: Der jüngere Bruder des Autors und freien Journalisten arbeitet als Anwalt, die Schwester lebt als Physiotherapeutin mit ihrer Familie in Spanien.

Das Buch und der Austausch über die Familiengeschichte habe die Geschwister eng zusammengebracht, berichtet der 47-Jährige, der viele Stellen auswählt und kommentiert, um ein möglichst komplettes Bild der Geschichte zu vermitteln und im Publikumsgespräch weitere Einzelheiten preisgibt.

Zum achten Mal hat der Serviceclub zur Lesung eingeladen, die von Speisen aus jenen Ländern begleitet wird, in denen die Handlung spielt: Frankreich und Portugal. Der Erlös fließt in das Schulranzenprojekt des Clubs: 110 Bestellungen liegen vor, berichtet Präsident Carsten Lange.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 06.03.2018