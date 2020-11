Speyer.„Krisen sind etwas Normales“, sagt Thomas Stephan vom Bischöflichen Ordinariat. Manche sind dennoch anders. Die Corona-Pandemie zum Beispiel. Anders als andere Tiefen lässt sie nämlich bislang die Aussicht auf eine Höhe vermissen. Stephan will Menschen dennoch Mut machen mit einem Vortrag, der technisch andere Wege geht in dieser virusbefallenen Zeit.

Eigentlich sollten sich am Dienstag, 17. November, Interessierte im Vortragssaal der Villa Ecarius einfinden, um Stephan als Notfallseelsorger und Trauerbegleiter im Bistum ihr Ohr zu schenken. Die steigenden Infektionszahlen und der Lockdown verhindern das nun. Stattfinden wird das Referat trotzdem, denn nie war das Thema passender als jetzt.

„Wenn die Krise zum Normalfall wird“ lautet der Titel des Vortrags, der in diesem Jahr als einzige Aktion die Tage der seelischen Gesundheit mit Inhalt füllen wird. Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) und die städtische Psychiatriekoordinatorin Ulrike Stoll sind froh, dass sie umgesetzt werden kann.

Am 17. November wird Stephan seinen Vortrag halten, nur ohne physisch anwesendes Publikum. Dafür wird ein Team des Offenen Kanals dabei sein und die Veranstaltung aufzeichnen. Ausgestrahlt werden soll diese dann am 30. November über den Youtube-Kanal der Stadt Speyer und im Offenen Kanal selbst.

„Die Alternative war, gar nichts anzubieten. Aber genau das wollen wir nicht“, macht Kabs im Gespräch mit dieser Zeitung deutlich. Zu bedeutend sei das Thema, um es unter den Tisch fallen zu lassen. Vor allem eine Zielgruppe nannte Kabs: „Menschen, die anders oder stärker unter einer psychischen Belastung leiden.“ Bis hin zu Depressionen könne der seelische Druck führen, so Stoll. Belegt wurde ihr das durch die Statistik der Krankschreibungen im ersten Halbjahr 2020.

„Es gab einen Höchststand an depressiven Erkrankungen“, sagt Stoll. Mit dem Referenten Stephan sei ein Fachmann für Krisenbewältigung gefunden worden. „Wir wollen den Menschen die Angst nehmen.“ Stephans Weg, Furcht zu mindern, ist seinem Leitspruch zu entnehmen: „Was ich erklären kann, nimmt Angst.“ Erfahrung hat der Bistumsmitarbeiter reichlich. Seit 15 Jahren ist er in der Krisenintervention tätig, war in der Militärseelsorge aktiv und kümmert sich seit acht Jahren in Schulen um die Segmente Krisen und Trauer.

Offene Fragen versachlichen

„Krisen sind keine Ausnahmesituation. Sie gehören dazu“, unterstreicht der Referent. Seinen Job beim Vortrag sieht er darin, die Corona-Situation zu versachlichen. „Ich möchte auf rationaler Ebene Angebote machen, die die Zuhörer stärken.“ Seine Hilfestellungen sollen als dynamische Krisenbewältigung verstanden werden.

In den zurückliegenden Monaten seit dem ersten Lockdown habe er vieles dazulernen müssen: „Wir brauchen neue Formate.“ Technik hilft. Verstärkt genutzt worden sei die Internetseelsorge während Corona, auch von vielen Jugendlichen. Nah am Menschen bleiben trotz „Social Distancing“ – das sei die Aufgabe.

Für VHS-Leiter Ewald Gaden ist es wichtig, die Leute krisenfest zu machen. „Es sollen Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt werden, die dabei helfen, Krisen zu bewältigen“, fasst er zusammen. Eine Sendezeit steht bisher noch nicht fest. Am Dienstag, 1. Dezember, wird Stephan aber von 9 bis 11 und 16 bis 18 Uhr für Fragen telefonisch über die Hotline der Stadt Speyer zur Verfügung stehen.

